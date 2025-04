Prefeito de Rio Branco e vereadores visitam obras da nova sede do Legislativo Municipal

Mailza destacou que o governo federal é um grande parceiro do Estado e que os investimentos realizados nos últimos anos têm contribuído com o desenvolvimento da região

A cerimônia destacou o retorno do Brasil entre os dez países com as maiores economias do mundo; a geração recorde de empregos formais; a abertura de novos mercados internacionais; redução do desmatamento na Amazônia; além dos avanços conquistados com os programas Pé-de-Meia, Farmácia Popular e das novas fases do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Minha, Casa, Minha Vida.

Mailza destacou que o governo federal é um grande parceiro do Estado e que os investimentos realizados nos últimos anos têm contribuído com o desenvolvimento da região. “O Acre agradece todo o apoio vindo da União. São recursos importantes, que nos ajudam a crescer e a melhorar a qualidade de vida da nossa população, nos 22 municípios”, afirmou.

Durante seu discurso, o presidente Lula salientou que o Brasil retomou o protagonismo internacional, falou do governo federal no combate à fome e à pobreza, anunciou a ampliação do Minha Casa, Minha Vida para a classe média e reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo crescimento do país.

“O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje seu futuro. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio, a desinformação e a mentira”, declarou.

