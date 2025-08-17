Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo

A cena comoveu a todos os presentes. Carlos mal conseguia esconder a felicidade. Sorridente, ele agradeceu o presente e rapidamente criou laços com seu novo companheiro.

Juruá em Tempo

O gesto de um menino e a sensibilidade de um gestor emocionaram as redes sociais neste Sábado (16), em Porto Walter. O prefeito César Andrade realizou o sonho de Carlos Henrique, de 11 anos, que por três vezes deixou cartas escritas à mão no portão da casa do prefeito, pedindo um cavalo.

Nas cartas, Carlos relatava com sinceridade e esperança o seu desejo de ter um cavalo, mas explicava que sua família não tinha condições de comprar um. As palavras tocaram profundamente o prefeito, que decidiu transformar o pedido em realidade.

“Quando a gente vê uma criança sonhando com tanta pureza, a gente tem a obrigação de ouvir. O Carlos mostrou coragem, educação e esperança. Hoje tive a alegria de entregar a ele o tão sonhado cavalo. Foi emocionante”, disse o prefeito durante a entrega.

A cena comoveu a todos os presentes. Carlos mal conseguia esconder a felicidade. Sorridente, ele agradeceu o presente e rapidamente criou laços com seu novo companheiro.

Moradores da cidade elogiaram a iniciativa do prefeito, que demonstra o quanto uma gestão humana e sensível pode fazer a diferença na vida das pessoas — especialmente das crianças.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários