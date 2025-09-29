Prefeito de Manoel Urbano exonera filho de cargo de chefe de gabinete e o nomeia para secretaria de Turismo

Toscano Veloso (PP) agora tem dois filhos ocupando secretarias municipais; mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado

O prefeito de Manoel Urbano, Toscano Veloso (PP), promoveu uma reformulação no alto escalão de sua gestão com a exoneração do filho Jarbes Lima Velozo do cargo de chefe de gabinete e sua posterior nomeação para a Secretaria Municipal de Turismo. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29) e têm efeito imediato.

Esta é a segunda vez que Toscano nomeia um filho para uma pasta municipal. Em maio deste ano, José Lima Velozo – irmão de Jarbes – assumiu a Secretaria de Esportes. Com a troca, Osilete Mariano Teixeira deixa a pasta de Turismo, e o prefeito passa a ter dois filhos ocupando cargos de secretário.

A medida deve reacender o debate sobre nepotismo na administração pública, prática que, embora questionada, segue sendo comum em municípios do interior.

A nomeação de familiares para cargos estratégicos frequentemente gera controvérsia sobre a legitimidade das indicações.

A decisão tende a movimentar os bastidores políticos de Manoel Urbano, cidade localizada a cerca de 380 km de Rio Branco, com dois membros da família do prefeito em posições de comando.

