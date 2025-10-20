Prefeito de Epitaciolândia recebe jovem campeão acreano de Taekwondo que conquistou ouro na Copa América

Família Rojas leva orgulho ao município com conquistas no esporte internacional

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu nesta segunda-feira, 20, o jovem atleta Fabiano Rojas, de apenas 9 anos, que conquistou a medalha de ouro na Copa América de Taekwondo, representando o município e o Acre com talento e determinação.

Durante o encontro, o gestor parabenizou o atleta e sua família pelo desempenho exemplar na competição. O pai de Fabiano, que também é seu treinador, conquistou a medalha de bronze, reforçando o talento e o comprometimento esportivo da família.

A administração municipal destacou que o feito é motivo de orgulho para Epitaciolândia e reafirma o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte, à educação e à valorização dos talentos locais.

“Parabenizamos a família Rojas e todos que, com dedicação e esforço, levam o nome de nossa cidade e do Acre para o cenário nacional e internacional”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

