Prefeito de Epitaciolândia recebe equipe sub-17 campeã da Copa Cidade de Brasiléia em seu gabinete

Sérgio Lopes destacou conquista do time São Cristóvão na Copa Cidade de Brasiléia e reforçou compromisso com o esporte municipal

O prefeito Sérgio Lopes recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (3) o elenco sub-17 do São Cristóvão, campeão da Copa Cidade de Brasiléia 2025. A equipe venceu a final por 3 a 1 contra o time Aquarela no último sábado (30), em competição organizada pela gerência de esportes do município vizinho.

Em publicações nas redes sociais, o prefeito destacou o orgulho pelo desempenho dos jovens atletas: “Que orgulho ver os talentos da nossa cidade brilhando também no esporte em outras praças esportivas!”. Lopes elogiou a união, dedicação e habilidade da equipe e agradeceu à comissão técnica – formada por Ricardo Maffi, Kaillon Gabriel e Yeiki Junior – pelo trabalho na preparação dos jogadores.

Ao final do encontro, o prefeito reafirmou seu compromisso com o esporte local:

“Investir no esporte é acreditar no futuro da nossa juventude, e reforço meu apoio para o crescimento do futebol em nosso município”.

O prefeito Sérgio Lopes utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (3) para celebrar a conquista do título da Copa Cidade de Brasiléia 2025 pela equipe sub-17 do São Cristóvão. Em publicação, o gestor elogiou a vitória contra o Aquarela e enalteceu o talento dos jovens atletas do município.

Publicação online oficial:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários