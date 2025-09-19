Prefeito de Epitaciolândia recebe bicampeãs do Estadual de Futsal Sub-17 e participa de volta olímpica

Equipe entregou camisa oficial, troféu e medalhas ao gestor municipal em celebração pelo título de 2025

Na quarta-feira (17), o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu no Centro do Idoso as atletas bicampeãs estaduais do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17, juntamente com a diretoria do Epitaciolândia Esporte Clube. Na ocasião, foram entregues a nova camisa oficial da equipe, além do troféu e das medalhas conquistadas na edição 2025 do torneio.

Durante o encontro, o prefeito, que também é idealizador e apoiador do projeto, destacou a dedicação das jogadoras e da comissão técnica. “Cada conversa com as atletas revela de perto a disciplina e a paixão que nos conduziram a mais essa conquista. Estar entre os melhores por dois anos seguidos mostra a força do esporte em Epitaciolândia, que hoje conta com mais de 100 atletas envolvidas nesse projeto, inspirando novas gerações e construindo o futuro do futsal na cidade”, afirmou.

O título foi conquistado após vitória por 3 a 2 sobre o Villa, resultado que o gestor classificou como motivo de orgulho e emoção. “Quando caminhamos juntos, grandes resultados se tornam realidade”, completou Sérgio Lopes, parabenizando atletas, comissão técnica e todos os envolvidos.

Após a solenidade, as campeãs e o prefeito participaram da tradicional volta olímpica pelas ruas de Epitaciolândia, com apoio do Corpo de Bombeiros, em um ato que reuniu gratidão e celebração pelo segundo título estadual consecutivo, que consolida o município entre as potências do futsal de base acreano.

