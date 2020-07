As atividades consideradas não essenciais que restringe o funcionamento do comércio, e que também envolvem aglomerações e atendimento em órgãos públicos não essenciais, atividades culturais continuam suspensas até dia 15 de julho.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e afirma que leva em consideração os casos já confirmados da doença e também a situação de fronteira com a Bolívia, além da classificação na fase vermelha que é de emergência, conforme o programa “Acre Sem Covid” do governo do estado.