Prefeito de Epitaciolândia participa de noite solidária do Rotary Club Cobija com doações para casa de apoio em Porto Velho
Sergio Lopes destacou união de esforços em evento no Rotary Club Cobija que arrecadou geladeira, fogão e utensílios para a Casa de Apoio Amor em Movimento
O prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes (PL), participou de um evento solidário organizado pelo Rotary Club Cobija, na Bolívia, em benefício da Casa de Apoio Amor em Movimento, instituição localizada em Porto Velho (RO). Em suas redes sociais, o gestor municipal divulgou imagens do encontro e enalteceu a iniciativa.
“Quando pessoas de bem se unem, o resultado é sempre transformador”, afirmou Lopes, agradecendo as doações.
A noite de solidariedade contou com a presença da presidente do Rotary Club Cobija, Irma Solís de Molina, e dos rotários Carlos Salinas e Nancy Pérez, além de outros colaboradores.
Entre os itens doados para a casa de apoio estão uma geladeira, um fogão e diversos utensílios de cozinha. A Casa de Apoio Amor em Movimento oferece suporte a pacientes em tratamento de saúde na capital rondoniense, muitos deles provenientes de outros estados, incluindo o Acre.
Gladson Cameli garante entrega da Ponte do Sibéria para 31 de outubro: “Só se Deus não quiser”
Obra em Xapuri, uma das maiores de mobilidade urbana do Acre, recebeu R$ 15 milhões em emenda de Bittar e R$ 25 milhões do governo estadual
O governador Gladson Cameli garantiu, em entrevista nesta quinta-feira (9), que a Ponte do Sibéria, em Xapuri, será entregue no próximo dia 31 de outubro. “Só se Deus não quiser. Mas o planejamento está mantido para que ela seja concluída até 31 de outubro”, afirmou o governador ao ser questionado sobre o prazo da obra.
Com 363 metros de extensão, a ponte é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no estado e integra a Operação Verão 2025. O projeto conta com R$ 15 milhões em emenda do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões em recursos do governo do Estado.
Além da estrutura principal, a intervenção inclui obras de urbanização no entorno, com melhorias nos acessos viários e paisagismo que visa valorizar toda a área urbana do centro histórico de Xapuri, conhecida como “Princesinha do Acre”. A expectativa é que a nova ponte traga significativo impacto positivo para o desenvolvimento local e a mobilidade regional.
Wendell Barbosa disputa o Mundial de Ju-Jitsu em Bangkok
Wendell Barbosa disputa no dia 6 de novembro em Bangkok, na Tailândia, o Campeonato Mundial Ju-Jitsu. O acreano vai para disputa no convencional e defenderá o título conquistado na Grécia em 2024.
“Esse campeonato é fortíssimo e venho treinando em dois períodos para o Mundial em Bangkok. Fui o único brasileiro a conquistar medalha neste torneio no ano passado e isso aumenta a responsabilidade”, declarou Wendell Barbosa.
Ju ou Jiu
Wendell Barbosa explicou a diferença do Ju-Jitsu e o Jiu-Jitsu nas competições.
“Existe um trabalho para o Ju-Jitsu ser um esporte olímpico e essa é a diferença básica. A mudança no nome é para tentar colocar a arte marcial dentro das Olímpiadas. O jiu-jitsu é o tradicional e existem algumas mudanças nas regras”, explicou o campeão.
Em Abu Dhabi
Após a disputa do Mundial de Ju-Jitsu, Wendell Barbosa viaja para os Emirados Árabes Unidos onde disputará o Grand Slam de Parajiu-Jitsu.
“Vou para Abu Dhabi em busca do tricampeonato Mundial. São os últimos desafios da temporada e pretendo colocar a bandeira do Acre no lugar mais alto do pódio”, afirmou o paratleta.
Real Sociedade venceu o Juven RB nas penalidades e avança na Copa Acre
O Real Sociedade venceu o Juven RB por 2 a 0, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal nessa quarta, 8, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol 7, no feminino.
A Assermurb B e BDA empataram por 2 a 2 e, nos pênaltis, a Assermurb B venceu por 3 a 2. No último confronto da programação, o Arsenal derrotou as Divas do Esporte por 5 a 2.
Confrontos no masculino
A primeira fase da Copa Acre, no masculino, terá dois jogos nesta quinta, 9, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Os confrontos são: Aposentados x Atlético Nacional, Atlético Mineiro x Agroboi.
