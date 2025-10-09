Prefeito de Epitaciolândia participa de noite solidária do Rotary Club Cobija com doações para casa de apoio em Porto Velho

Sergio Lopes destacou união de esforços em evento no Rotary Club Cobija que arrecadou geladeira, fogão e utensílios para a Casa de Apoio Amor em Movimento

O prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes (PL), participou de um evento solidário organizado pelo Rotary Club Cobija, na Bolívia, em benefício da Casa de Apoio Amor em Movimento, instituição localizada em Porto Velho (RO). Em suas redes sociais, o gestor municipal divulgou imagens do encontro e enalteceu a iniciativa.

“Quando pessoas de bem se unem, o resultado é sempre transformador”, afirmou Lopes, agradecendo as doações.

A noite de solidariedade contou com a presença da presidente do Rotary Club Cobija, Irma Solís de Molina, e dos rotários Carlos Salinas e Nancy Pérez, além de outros colaboradores.

Entre os itens doados para a casa de apoio estão uma geladeira, um fogão e diversos utensílios de cozinha. A Casa de Apoio Amor em Movimento oferece suporte a pacientes em tratamento de saúde na capital rondoniense, muitos deles provenientes de outros estados, incluindo o Acre.

Veja fotos da “Casa de Apoio Amor em Movimento” em Porto Velho – RO

