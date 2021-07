Prefeito de Epitaciolândia inicia tratativas com Ufac, para capacitação profissional de servidores

O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, recebeu a visita da reitora da Ufac Guida Aquino, acompanhada das pró-reitoras Margarida Lima Carvalho (Pós-graduação) e Filomena Maria Oliveira da Cruz (Pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas), para as primeiras tratativas para a implantação do programa de interiorização da graduação em Epitaciolândia.

A valorização do servidor com capacitação profissional é uma das bandeiras defendidas pelo prefeito, que entende que com a capacitação além da melhoria salarial, vem a melhoria dos serviços prestados à sociedade.

“Estamos hoje aqui iniciando as tratativas com a Ufac para a implantação de cursos de capacitação profissional, isso significa um avanço para a nossa municipalidade, que vai dar oportunidade aos servidores da educação e de outros setores. A fim de melhorar seus conhecimentos e poder oferecer um serviço melhor ainda para a população. Frisou Lopes.

A reitora da Ufac Guida Aquino, ficou bastante animada com a receptividade do prefeito. “Sem o apoio das prefeituras a Ufac não tem condições de manter a oferta de cursos para os moradores dos municípios, sobretudo depois dos sucessivos cortes orçamentários”, disse Guida. “Por isso estamos visitando os municípios em busca de apoio para que a educação de nível superior chegue a todos os acreanos e regiões do Acre.”

Nos próximos dias acontecerão outras reuniões para que seja celebrado o convênio entre Prefeitura e Ufac, e aí sim serão anunciados os cursos que serão disponibilizados.