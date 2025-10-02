Cotidiano
Prefeito de Epitaciolândia inicia operação tapa-buracos no bairro Pôr do Sol com recursos de emenda do senador Alan Rick
Serviço de recuperação de ruas na cidade que é uma das que mais crescem no Alto Acre foi viabilizado através de emenda do senador; gestão municipal reforça compromisso com melhorias na infraestrutura urbana
O prefeito de Epitaciolândia deu início nesta quinta-feira (2) a uma operação tapa-buracos no bairro Pôr do Sol, com foco na recuperação de ruas e melhoria da infraestrutura viária do município. Em publicação nas redes sociais, o gestor destacou que a ação foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do senador Alan Rick.
Em seu pronunciamento, o prefeito agradeceu o apoio do senador e reafirmou o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida da população.
“Essa importante melhoria só foi possível graças à parceria e ao apoio do nosso senador Alan Rick, que destinou uma emenda fundamental para a realização desta obra”, declarou.
A ação integra uma série de intervenções que a prefeitura tem realizado nos bairros da cidade, que é apontada como uma das que mais crescem na regional do Alto Acre. A administração municipal promete continuar com os serviços de manutenção urbana em outras localidades.
Governador Gladson Camelí destaca avanços do Estado durante entrevista
Camelí também abordou os avanços na segurança pública, citando a reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros e da Delegacia da Polícia Civil no bairro Tucumã, em Rio Branco
O governador Gladson Camelí concedeu, nesta quarta-feira, 1º, uma entrevista ao programa Gazeta Alerta, apresentado por Luan Rodrigo, onde prestou contas à população acreana e destacou as principais ações recentes de seu governo.
Logo no início da conversa, o governante reforçou o compromisso firmado no início do ano: “Como venho dizendo desde janeiro, 2025 é o ano do executar e, desde então, venho cumprindo a minha promessa”, afirmou.
Entre as realizações mencionadas, o chefe do Executivo citou a entrega da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), a continuidade das obras da Maternidade Marieta Messias Cameli e a inauguração da Estrada da Variante, em Xapuri.
“Estamos construindo e reformando os prédios públicos para humanizar o trabalho dos nossos servidores, realizando uma verdadeira reestruturação para que os servidores retornem um trabalho de eficiência para a nossa sociedade”, disse o governador, destacando o investimento em infraestrutura pública como forma de fortalecer o serviço oferecido à população.
Outro ponto de destaque foi o incentivo ao setor industrial, com a concessão de três terrenos públicos para as empresas Delta Alimentos, Alves e Lima e Plastforte, que deverão instalar unidades em Rio Branco. A medida, segundo Camelí, visa fomentar o desenvolvimento econômico e ampliar a geração de empregos.
“Essa é uma das nossas iniciativas para criar a oportunidade de um estado industrializado e bem equipado. Um dos nossos desafios é a geração de emprego, e estamos empenhados em reverter esse cenário”, afirmou.
Na área da saúde, o governador ressaltou o início do mutirão Opera Mama, ação voltada para a reconstrução mamária de mulheres que venceram o câncer. O programa, que oferece cirurgias e próteses totalmente gratuitas, integra o Programa Opera Acre, responsável por mais de 11 mil procedimentos apenas em 2025, com 573 cirurgias eletivas programadas para o mês de outubro.
Camelí também abordou os avanços na segurança pública, citando a reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros e da Delegacia da Polícia Civil no bairro Tucumã, em Rio Branco. Ele destacou, ainda, a contratação de quase 200 profissionais para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizada em setembro.
“Estamos investindo muito na segurança pública para garantir o bem-estar da nossa população, e isso vai muito além de viaturas e equipamentos. Estamos comprometidos e investindo no sentimento de segurança do nosso Acre”, declarou o governador.
CBFS divulga os grupos e tabela da 17ª Copa Norte
O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou os grupos e a tabela da 17ª Copa Norte, competição programada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês. O torneio terá nove equipes na disputa e o campeão vai representar a região na Supercopa.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar entre si dentro dos seus grupos e os dois primeiros avançam para a disputa das semifinais. Os vencedores disputam o título da Copa.
“A fórmula de disputa é simples. Vamos ter uma grande competição”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Grupos da Copa Norte
A
Corinthians (AC)
Café com Leite(AC)
Abílio Nery (AM)
Náutico (AM)
Vivaz (RR)
B
Fluminense da Bahia (AC)
Constelação (RR)
Grêmio da Amazônia (AM)
Sartore (AP)
1ª rodada
Vivaz x Café com Leite
Constelação x Grêmio da Amazônia
Sartore x Fluminense da Bahia
Corinthians x Abílio Nery
No dia 19, a partir das 10 horas, no ginásio do Sesc
Éden Barros faz avaliação positiva da participação do Atlético na 2ª Divisão
O diretor de futebol do Atlético, Éden Barros, fez uma avaliação positiva da participação do Atlético no Campeonato Estadual da 2ª Divisão.
“Conseguimos resgatar a credibilidade do Atlético. Tínhamos como meta também à volta para a primeira divisão, fizemos dois jogos bem equilibrados contra o Santa Cruz e infelizmente o acesso não veio”, declarou Éden Barros.
Gastos dentro do limite
Segundo Éden Barros, o elenco foi montado sem estourar o limite financeiro e isso merece ser destacado.
“Poderíamos ter contratados mais atletas fora do Estado. Queríamos um time ainda mais forte, mas a atual diretoria vem organizando o clube e o planejamento precisava ser cumprindo”, afirmou o diretor.
Fechar pagamento
A diretoria do Atlético paga nesta quinta, 2, a última parcela do acerto realizado com os atletas e comissão técnica para disputa do Campeonato Estadual.
“Tivemos o Atlético funcionando dentro e fora do gramado. A estrutura do clube funcionou e a diretoria vai fechar o pagamento”, disse Éden Barros.
