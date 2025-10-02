Prefeito de Epitaciolândia inicia operação tapa-buracos no bairro Pôr do Sol com recursos de emenda do senador Alan Rick

Camelí também abordou os avanços na segurança pública, citando a reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros e da Delegacia da Polícia Civil no bairro Tucumã, em Rio Branco

O governador Gladson Camelí concedeu, nesta quarta-feira, 1º, uma entrevista ao programa Gazeta Alerta, apresentado por Luan Rodrigo, onde prestou contas à população acreana e destacou as principais ações recentes de seu governo.

Logo no início da conversa, o governante reforçou o compromisso firmado no início do ano: “Como venho dizendo desde janeiro, 2025 é o ano do executar e, desde então, venho cumprindo a minha promessa”, afirmou.

Entre as realizações mencionadas, o chefe do Executivo citou a entrega da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), a continuidade das obras da Maternidade Marieta Messias Cameli e a inauguração da Estrada da Variante, em Xapuri.

“Estamos construindo e reformando os prédios públicos para humanizar o trabalho dos nossos servidores, realizando uma verdadeira reestruturação para que os servidores retornem um trabalho de eficiência para a nossa sociedade”, disse o governador, destacando o investimento em infraestrutura pública como forma de fortalecer o serviço oferecido à população.

Outro ponto de destaque foi o incentivo ao setor industrial, com a concessão de três terrenos públicos para as empresas Delta Alimentos, Alves e Lima e Plastforte, que deverão instalar unidades em Rio Branco. A medida, segundo Camelí, visa fomentar o desenvolvimento econômico e ampliar a geração de empregos.

“Essa é uma das nossas iniciativas para criar a oportunidade de um estado industrializado e bem equipado. Um dos nossos desafios é a geração de emprego, e estamos empenhados em reverter esse cenário”, afirmou.

Na área da saúde, o governador ressaltou o início do mutirão Opera Mama, ação voltada para a reconstrução mamária de mulheres que venceram o câncer. O programa, que oferece cirurgias e próteses totalmente gratuitas, integra o Programa Opera Acre, responsável por mais de 11 mil procedimentos apenas em 2025, com 573 cirurgias eletivas programadas para o mês de outubro.

Camelí também abordou os avanços na segurança pública, citando a reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros e da Delegacia da Polícia Civil no bairro Tucumã, em Rio Branco. Ele destacou, ainda, a contratação de quase 200 profissionais para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizada em setembro.

“Estamos investindo muito na segurança pública para garantir o bem-estar da nossa população, e isso vai muito além de viaturas e equipamentos. Estamos comprometidos e investindo no sentimento de segurança do nosso Acre”, declarou o governador.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários