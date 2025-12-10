Prefeito de Epitaciolândia e vereador orientam estudantes e recomendam que ninguém se matricule na UAP

Programa gerou aumento de faturamento e mais de 1.600 aproximações de negócios

Durante 2025, o Sebrae acompanhou 79 negócios em todo o estado com o Programa Move Mais Vendas, iniciativa que visa fortalecer a área de vendas de micro e pequenas empresas. O evento de encerramento do ciclo 2025 aconteceu na noite da última quinta-feira (4), no auditório da instituição, para celebrar os resultados obtidos.

Por meio da atuação dos agentes de mercado, ao longo do ano, os empreendedores participaram de rodadas de negócios no formato B2B (Business to Business) e tiveram acesso a capacitações voltadas para superar os desafios impostos pelo mercado, utilizando ferramentas e estratégias como Canvas, Matriz BCG, Análise SWOT Cruzada e Funil de Vendas. Essas ações contribuíram para a geração de novas oportunidades por meio de marketing de conteúdo, participação em feiras e eventos, além do uso de plataformas B2B.

Segundo o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, o programa foi pensado para atender às necessidades das empresas de forma eficiente, assertiva e personalizada. “Este ano o Sebrae investiu quase R$1 milhão no Move Mais e conseguimos atender 79 negócios. No ano que vem, iremos aumentar esse número para 125 atendimentos, investindo cerca de R$ 1,3 milhão. Os resultados foram significativos, com um aumento de faturamento de 20% a 30%”, destaca.

De acordo com dados divulgados pela instituição, o Acre viveu em 2025 o melhor ano do programa, com 1.634 aproximações, 322 contratos fechados e 117 negociações ativas, atendendo de forma equilibrada as regiões do Alto e Baixo Acre, Purus e Juruá–Tarauacá/Envira.

Para a gerente de Produtos e Mercados do Sebrae, Lívia Maia, esses resultados reforçam a força do programa. “O Move Mais Vendas demonstra, ano após ano, a capacidade dos nossos empreendedores de se reinventarem e ampliarem suas oportunidades. Os números deste ciclo mostram que, quando há orientação qualificada, estratégias bem aplicadas e um trabalho próximo dos agentes de mercado, os resultados acontecem”, afirma.

O empreendedor Voninez Taboza Miranda, da Pro ART’S Design, explica que o programa desempenhou um papel importante no desenvolvimento da empresa e o apoio dos agentes de mercado foi essencial. “O Move Mais foi um divisor de águas. Já consegui fechar parcerias com outras empresas participantes e acredito que a experiência foi muito gratificante. O James Mendonça [agente de mercado] sempre ligava ou mandava mensagem e marcava reuniões, então isso foi muito importante para o meu negócio e para mudar minha mentalidade durante esses meses de aprendizado”, concluiu.

Prepare-se para a turma de 2026

Para participar, a empresa deve atender aos seguintes requisitos:

• Ser Microempresa (ME) ou Pequena Empresa (PE);

• Possuir um modelo de vendas B2B;

• Atuar em segmentos que vendem para redes varejistas, atacadistas, distribuidoras, restaurantes, clínicas, laboratórios, hospitais e afins;

• Ter uma operação em andamento, com experiência e conhecimento mínimos sobre processo produtivo, atendimento, logística e gestão.

sebrae.com.br/movemaisvendas . A equipe do Sebrae avaliará sua candidatura e, caso aprovada, sua empresa passará por um diagnóstico comercial conduzido por um consultor especializado. Os interessados em participar devem, primeiramente, realizar a inscrição gratuita no site. A equipe do Sebrae avaliará sua candidatura e, caso aprovada, sua empresa passará por um diagnóstico comercial conduzido por um consultor especializado.

