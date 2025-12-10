Extra
Prefeito de Epitaciolândia e vereador orientam estudantes e recomendam que ninguém se matricule na UAP
O impasse envolvendo a Universidade Amazônica de Pando (UAP), instituição federal localizada em Cobija, na Bolívia — cidade que faz fronteira com o Acre — ganhou força nesta quarta-feira (10) e passou a contar oficialmente com o apoio do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes. A mobilização começou após o bloqueio realizado na Ponte Internacional, onde acadêmicos, em sua maioria estrangeiros, protestaram contra o reajuste de 141% nas taxas cobradas pela universidade.
De acordo com os estudantes, diversas tentativas de diálogo já foram feitas com a reitoria, sem sucesso. A direção estaria irredutível e teria informado que novos aumentos estão previstos a partir de 2026. As denúncias afirmam ainda que os valores elevados atingem apenas os alunos estrangeiros, muitos deles brasileiros que cruzam a fronteira em busca de uma formação em Medicina com custos menores que no Brasil. Alguns estão em fase final do curso e dependem da residência médica, tornando a situação ainda mais delicada.
Em pronunciamento divulgado nesta quarta-feira, o prefeito Sérgio Lopes classificou o comportamento da universidade como desrespeitoso e pediu que mais estudantes se juntem ao movimento. Ele também recomendou que aqueles que pretendem estudar na Bolívia evitem a UAP até que o impasse seja resolvido.
O vereador José Henrique reforçou as críticas e destacou que o município oferece o Centro Integral de Apoio ao Acadêmico do Exterior (CIAE), iniciativa criada para atender estudantes brasileiros de Medicina no exterior. O centro fornece orientação, apoio institucional, auxílio documental e articulação com instituições brasileiras, buscando justamente minimizar os desafios enfrentados fora do país.
O caso segue em discussão, com expectativa de novos desdobramentos nos próximos dias.
Com 79 empresas atendidas, Sebrae encerra ciclo 2025 do Programa Move Mais Vendas
Durante 2025, o Sebrae acompanhou 79 negócios em todo o estado com o Programa Move Mais Vendas, iniciativa que visa fortalecer a área de vendas de micro e pequenas empresas. O evento de encerramento do ciclo 2025 aconteceu na noite da última quinta-feira (4), no auditório da instituição, para celebrar os resultados obtidos.
Por meio da atuação dos agentes de mercado, ao longo do ano, os empreendedores participaram de rodadas de negócios no formato B2B (Business to Business) e tiveram acesso a capacitações voltadas para superar os desafios impostos pelo mercado, utilizando ferramentas e estratégias como Canvas, Matriz BCG, Análise SWOT Cruzada e Funil de Vendas. Essas ações contribuíram para a geração de novas oportunidades por meio de marketing de conteúdo, participação em feiras e eventos, além do uso de plataformas B2B.
Segundo o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, o programa foi pensado para atender às necessidades das empresas de forma eficiente, assertiva e personalizada. “Este ano o Sebrae investiu quase R$1 milhão no Move Mais e conseguimos atender 79 negócios. No ano que vem, iremos aumentar esse número para 125 atendimentos, investindo cerca de R$ 1,3 milhão. Os resultados foram significativos, com um aumento de faturamento de 20% a 30%”, destaca.
De acordo com dados divulgados pela instituição, o Acre viveu em 2025 o melhor ano do programa, com 1.634 aproximações, 322 contratos fechados e 117 negociações ativas, atendendo de forma equilibrada as regiões do Alto e Baixo Acre, Purus e Juruá–Tarauacá/Envira.
Para a gerente de Produtos e Mercados do Sebrae, Lívia Maia, esses resultados reforçam a força do programa. “O Move Mais Vendas demonstra, ano após ano, a capacidade dos nossos empreendedores de se reinventarem e ampliarem suas oportunidades. Os números deste ciclo mostram que, quando há orientação qualificada, estratégias bem aplicadas e um trabalho próximo dos agentes de mercado, os resultados acontecem”, afirma.
O empreendedor Voninez Taboza Miranda, da Pro ART’S Design, explica que o programa desempenhou um papel importante no desenvolvimento da empresa e o apoio dos agentes de mercado foi essencial. “O Move Mais foi um divisor de águas. Já consegui fechar parcerias com outras empresas participantes e acredito que a experiência foi muito gratificante. O James Mendonça [agente de mercado] sempre ligava ou mandava mensagem e marcava reuniões, então isso foi muito importante para o meu negócio e para mudar minha mentalidade durante esses meses de aprendizado”, concluiu.
Para participar, a empresa deve atender aos seguintes requisitos:
• Ser Microempresa (ME) ou Pequena Empresa (PE);
• Possuir um modelo de vendas B2B;
• Atuar em segmentos que vendem para redes varejistas, atacadistas, distribuidoras, restaurantes, clínicas, laboratórios, hospitais e afins;
• Ter uma operação em andamento, com experiência e conhecimento mínimos sobre processo produtivo, atendimento, logística e gestão.
Polícia de Xapuri prende homem que confessou tentativa de homicídio após atropelar vítima em via pública
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu nesta terça-feira, 9, um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., após ele se apresentar espontaneamente à delegacia e confessar ter atropelado um cidadão em via pública.
Segundo o próprio suspeito relatou à autoridade policial, o crime foi motivado por um desentendimento fútil envolvendo comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. O suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfação.
De acordo com seu depoimento, J.O.S. foi até o local de trabalho da vítima, uma academia de ginástica, e nas proximidades avistou o rapaz trafegando de bicicleta. Em um ato de fúria, ele lançou o carro contra a vítima, que foi violentamente atropelada. O homem sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser transferido com urgência para Rio Branco.
Após ouvir a confissão, o delegado Luccas Vianna deu voz de prisão ao suspeito. Policiais civis foram ao local e confirmaram a veracidade do ocorrido, caracterizando o crime como tentativa de homicídio, motivada por razão fútil.
A Polícia Técnico-Científica realizou todos os procedimentos periciais no local do atropelamento. Diante da gravidade do caso, o delegado representou pela prisão preventiva de J.O.S., que permanece à disposição da Justiça.
Estudantes bloqueiam Ponte Internacional em protesto contra reajuste de até 140% em taxas acadêmicas
Estudantes da Universidade Amazônica de Pando (UAP), em Cobija, bloquearam na manhã desta terça-feira (9) a Ponte Internacional, principal ligação entre o Acre e a Bolívia, em protesto contra o aumento considerado abusivo nos valores de documentos acadêmicos. Segundo os universitários, alguns serviços sofreram reajuste que ultrapassa 140%.
O bloqueio interrompeu temporariamente o tráfego de veículos entre os dois países, afetando diretamente comerciantes, trabalhadores e moradores que dependem da travessia diária. A passagem de pedestres continua liberada, com auxílio dos próprios manifestantes.
“Aumentou de uma semana para outra”: estudantes relatam surpresa com novos valores
Uma acadêmica de medicina detalhou como os estudantes descobriram o reajuste. Segundo ela, os aumentos começaram a ser percebidos em julho, sem qualquer aviso prévio da instituição. Documentos antes avaliados entre 14 e 180 bolivianos passaram a custar até 33 mil e 500 bolivianos, dependendo do procedimento.
“Um documento que era 180 bolivianos passou para 500. Uma turma pagou 14 mil em um documento e, na semana seguinte, os que foram pagar tiveram que desembolsar 33 mil. Foi assim que vimos que algo estava errado”, afirmou.
A estudante também destacou que os reajustes atingem principalmente os estrangeiros — a maior parte deles brasileiros. Já os valores cobrados para alunos bolivianos não sofreram as mesmas alterações.
Reclamações sem resposta e tentativa de acordo
Diante da falta de comunicação oficial, os universitários se mobilizaram, reuniram alunos de diferentes turmas e contrataram uma advogada boliviana para representar o grupo. Eles também buscaram apoio no consulado brasileiro e, mais recentemente, de autoridades municipais do Acre.
Os estudantes alegam que a justificativa do reitor e do vice-reitor seria o câmbio do dólar, que estaria sendo calculado com base em valores paralelos cobrados por cambistas locais — e não com a cotação oficial.
Mesmo com documentos e comparativos em mãos, o representante dos brasileiros foi informado durante reunião nesta terça-feira que a universidade “não irá reduzir os valores” e que, em 2026, “os preços devem aumentar ainda mais”.
“Não vamos sair sem resposta”
Diante da negativa, os estudantes iniciaram o bloqueio. Segundo eles, o protesto será mantido de forma pacífica e organizada, com revezamento entre os participantes.
“Muitos aqui são de famílias simples, que juntaram dinheiro por anos para que os filhos estudassem medicina. Agora, ninguém sabe como vai pagar esses valores. Tem gente que precisa ir para o internato e não pode, porque o preço triplicou”, relatou a acadêmica.
Autoridades brasileiras acompanham o caso
O vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, vereadores do município e agentes da Polícia Federal estiveram no local para entender a situação e prestar apoio institucional aos manifestantes.
Novas informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.
