Prefeito de Brasiléia visita unidade de tratamento de resíduos sólidos em Santa Catarina

Na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito Sérgio Lopes participou da primeira reunião do ano letivo da Educação do Campo, realizada na Biblioteca Pública, ao lado da secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, gestores, coordenadores pedagógicos, professores e demais profissionais da educação para alinhar as diretrizes e metas para o ano que se inicia na zona rural do município.

Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância do trabalho em equipe e do compromisso com a qualidade do ensino público no município.

Na ocasião, o chefe do executivo reforçou o seu empenho em melhorar os índices educacionais das escolas do campo e alcançar uma nota acima de 7 no IDEB. O encontro também foi marcado por acolhimento, união e a renovação do compromisso com uma educação pública de qualidade.

A secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, apresentou o planejamento estratégico para 2025, que inclui a implementação de novos projetos pedagógicos, a continuidade das ações de formação continuada para os professores e a ampliação de programas de inclusão e apoio aos estudantes. “Nosso objetivo é oferecer uma educação cada vez mais inclusiva e de qualidade, preparando nossos alunos para os desafios do futuro”, ressaltou a secretária.

A reunião também serviu como um momento de integração e motivação para os profissionais da educação que atuam no campo, que receberam orientações sobre as novidades do calendário escolar, as metas a serem alcançadas e as ações prioritárias para o primeiro semestre. Com o início do ano letivo, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Semed, reafirma seu compromisso com a educação pública de qualidade, buscando sempre o desenvolvimento integral dos estudantes e a valorização dos profissionais que atuam-na área urbana e rural.

