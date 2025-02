Prefeito de Brasiléia recebe presidente da COPAEB e COOPERACRE para ajustes finais do I Festival Internacional da Castanha

Sebastião e Maria Angélica, da tribo Aripuanã, foram vítimas de colisão frontal com carro que invadiu a contramão; comunidade incendiou veículo do suspeito.

Um casal indígena da tribo Aripuanã, Sebastião e Maria Angélica, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (15), nas proximidades de um frigorífico, no km 09 da BR-317, no bairro Platô do Piquiá, em Boca do Acre, interior do Amazonas. O acidente ocorreu quando um veículo modelo Jeep Cherokee, de cor cinza e supostamente dirigido por um homem identificado como Jarderson, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motocicleta em que o casal trafegava.

Com o impacto, Sebastião foi arremessado contra um poste de energia elétrica, sofrendo múltiplas fraturas e morrendo no local. Maria Angélica foi projetada a seis metros de distância e encontrada sem vida dentro de uma área de mata. O motorista do Jeep fugiu do local sem prestar socorro e abandonou o veículo em uma área de mata, onde o carro parou.

A morte do casal, muito querido pela comunidade, gerou revolta entre os moradores, que, em um ato de desespero, incendiaram o Jeep abandonado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas os paramédicos só puderam atestar os óbitos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil de Boca do Acre, que busca identificar e localizar o motorista suspeito de causar o acidente e fugir do local.

