Prefeito de Brasiléia recebe Dona Beth Cameli, mas encontro ocorre sem divulgação oficial da gestão

O senador Márcio Bittar (PL-AC) voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração da ponte da Sibéria, em Xapuri, na manhã deste domingo (23). Em entrevista coletiva, o parlamentar classificou a prisão do ex-chefe do Executivo — detido após violar a tornozeleira eletrônica — como “uma injustiça” e fez críticas diretas ao ex-senador e ex-governador Jorge Viana, a quem chamou de “ex-rei do Acre”.

Bittar afirmou que sua relação com Bolsonaro vai além da política. “Há muito tempo deixei de ter apenas uma relação política com o Bolsonaro. Eu tenho uma relação de amizade, eu gosto dele”, disse. Segundo o senador, a gratidão é o que o mantém ao lado do ex-presidente. “Se eu fosse ingrato, se virasse as costas pra ele, eu não mereceria a confiança e nem o voto de ninguém.”

O parlamentar ainda citou obras estruturantes realizadas no Acre durante o governo Bolsonaro. “Esse dinheiro que está aqui, que já virou obra, que está virando obra, que ainda está por vir, é fruto do trabalho que fizemos juntos. Sou grato a ele e muito grato ao Gladson também”, afirmou ao lado do governador Gladson Cameli.

Bittar minimiza episódio da tornozeleira

Ao comentar o motivo que levou à prisão de Bolsonaro, Bittar disse que a repercussão sobre a violação da tornozeleira foi “uma bobagem”. “A população brasileira tem bom senso e o bom senso diz que nunca houve golpe de Estado no Brasil. A partir disso, tudo é uma injustiça”, declarou.

Ele também atacou grupos que celebraram a prisão. “Quem está feliz com a prisão do Bolsonaro são as facções criminosas, o MST, a CONTAG, os ratos do Brasil que roubavam as Petrobras da vida e voltaram a roubar”, afirmou.

Bittar ainda negou relatos de que Bolsonaro teria apresentado um surto no momento da violação do equipamento. “Ele está preso por um crime que não cometeu. A maior fake news do Brasil é acreditar que houve golpe. Ele é um injustiçado.”

Resposta a Jorge Viana

O senador também reagiu a uma publicação recente de Jorge Viana, atual presidente da ApexBrasil, que relembrou nas redes sociais o episódio em que Bolsonaro simulou um fuzilamento em Rio Branco, em 2018.

“O ex-mandante, ex-rei do Acre, disse que nada é melhor do que um dia após o outro. Pois eu digo isso para ele também. A história não acabou. Nós teremos o amanhã. E nós nos encontraremos no amanhã”, disse Bittar, elevando o tom contra o petista.

