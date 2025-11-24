Flash
Prefeito de Brasiléia recebe Dona Beth Cameli, mas encontro ocorre sem divulgação oficial da gestão
Visita marca entrega do livro sobre a trajetória do ex-governador Orleir Cameli, obra que foi lançada nesta quarta-feira (24)
Mesmo sem constar na agenda oficial da Prefeitura de Brasiléia e divulgado apenas de forma limitada nas redes sociais, o prefeito Carlinhos do Pelado recebeu, nesta segunda-feira (24), em seu gabinete, a senhora Beatriz Cameli — conhecida como Dona Beth —, viúva do ex-governador do Acre, Orleir Cameli.
Durante a visita, Dona Beth presenteou o gestor municipal com um exemplar do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do nosso tempo”, que foi lançado em Brasiléia nesta segunda-feira, dia 24 de novembro. A obra resgata a trajetória do empresário e político, considerado um dos grandes nomes da região do Juruá, narrando sua atuação no setor empresarial e sua ascensão à chefia do Executivo estadual.
Apesar da ausência de uma divulgação institucional mais ampla, o encontro teve tom de relevância histórica. O prefeito agradeceu a visita e destacou a importância do livro para a memória política e social do Acre.
“É uma alegria receber Dona Beth e ter em mãos uma obra que registra parte essencial da nossa história. Orleir foi um homem de grande visão e este livro certamente contribui para preservar esse legado”, afirmou Carlinhos.
O lançamento do livro deve reunir familiares, autoridades e admiradores da trajetória de Orleir Cameli, considerado por muitos como uma figura decisiva para o desenvolvimento do interior acreano.
Governo anuncia pagamento dos servidores para o dia 27 de novembro
O governo do Acre anunciou a data do pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas. Ao todo, 56.262 servidores serão beneficiados com a medida, que deve injetar R$ 425,5 milhões na economia acreana.
De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o pagamento de todos os servidores — ativos, aposentados e pensionistas — será creditado na quinta-feira, 27 de novembro.
“Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. A medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirma o governador Gladson Camelí.
Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.
Márcio Bittar chama prisão de Bolsonaro de “injustiça” e critica Jorge Viana durante inauguração da ponte da Sibéria
O senador Márcio Bittar (PL-AC) voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração da ponte da Sibéria, em Xapuri, na manhã deste domingo (23). Em entrevista coletiva, o parlamentar classificou a prisão do ex-chefe do Executivo — detido após violar a tornozeleira eletrônica — como “uma injustiça” e fez críticas diretas ao ex-senador e ex-governador Jorge Viana, a quem chamou de “ex-rei do Acre”.
Bittar afirmou que sua relação com Bolsonaro vai além da política. “Há muito tempo deixei de ter apenas uma relação política com o Bolsonaro. Eu tenho uma relação de amizade, eu gosto dele”, disse. Segundo o senador, a gratidão é o que o mantém ao lado do ex-presidente. “Se eu fosse ingrato, se virasse as costas pra ele, eu não mereceria a confiança e nem o voto de ninguém.”
O parlamentar ainda citou obras estruturantes realizadas no Acre durante o governo Bolsonaro. “Esse dinheiro que está aqui, que já virou obra, que está virando obra, que ainda está por vir, é fruto do trabalho que fizemos juntos. Sou grato a ele e muito grato ao Gladson também”, afirmou ao lado do governador Gladson Cameli.
Bittar minimiza episódio da tornozeleira
Ao comentar o motivo que levou à prisão de Bolsonaro, Bittar disse que a repercussão sobre a violação da tornozeleira foi “uma bobagem”. “A população brasileira tem bom senso e o bom senso diz que nunca houve golpe de Estado no Brasil. A partir disso, tudo é uma injustiça”, declarou.
Ele também atacou grupos que celebraram a prisão. “Quem está feliz com a prisão do Bolsonaro são as facções criminosas, o MST, a CONTAG, os ratos do Brasil que roubavam as Petrobras da vida e voltaram a roubar”, afirmou.
Bittar ainda negou relatos de que Bolsonaro teria apresentado um surto no momento da violação do equipamento. “Ele está preso por um crime que não cometeu. A maior fake news do Brasil é acreditar que houve golpe. Ele é um injustiçado.”
Resposta a Jorge Viana
O senador também reagiu a uma publicação recente de Jorge Viana, atual presidente da ApexBrasil, que relembrou nas redes sociais o episódio em que Bolsonaro simulou um fuzilamento em Rio Branco, em 2018.
“O ex-mandante, ex-rei do Acre, disse que nada é melhor do que um dia após o outro. Pois eu digo isso para ele também. A história não acabou. Nós teremos o amanhã. E nós nos encontraremos no amanhã”, disse Bittar, elevando o tom contra o petista.
Ponte da Sibéria deve receber nome de agricultor assassinado; Cameli envia projeto à Aleac
Homenagem a Josimar Oliveira foi anunciada durante a inauguração, diante da viúva e das filhas, que foram aplaudidas pelo público.
O governador Gladson Cameli anunciou na noite deste domingo, 23, durante a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, que encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um projeto de lei para que a nova estrutura passe a se chamar Ponte Josimar Oliveira dos Santos. O agricultor foi assassinado em abril de 2023, no dia em que completava 50 anos. A homenagem foi feita no palco do evento, na presença da viúva, Marinês Santana, e das duas filhas, que foram aplaudidas pelo público.
Cameli afirmou que a escolha do nome é um gesto de reconhecimento à trajetória de Josimar e às tantas famílias acreanas marcadas pela violência. “Essa ponte simboliza dignidade, união e reparação histórica. E nada mais justo do que ela carregar o nome de alguém que representou tão bem o povo trabalhador da Sibéria”, declarou o governador ao anunciar o envio do projeto ao Legislativo.
Visivelmente emocionada, Marinês Santana relembrou o crime que tirou a vida do marido em pleno aniversário. “Meu marido era um trabalhador, um agricultor, e foi morto covardemente no dia do aniversário dele de 50 anos. O cara chegou lá, comeu, bebeu, subiu onde ele estava e sangrou ele”, desabafou, sendo amparada por pessoas que acompanhavam a cerimônia.
Ela destacou ainda que Josimar era querido na comunidade e que sua morte abalou profundamente Xapuri. “Josimar era uma ótima pessoa, trabalhadora, não fazia mal a ninguém. Ele era muito querido. Hoje, estar aqui e ver essa homenagem é muito forte pra nós”, afirmou.
Segundo Cameli, a proposta busca eternizar a memória do agricultor em um dos pontos mais emblemáticos do município, tornando seu nome parte da história e do cotidiano de quem vive na região.
