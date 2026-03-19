Prefeito de Brasiléia nega envolvimento em operação da PF e cobra correção de informações

Gestão municipal afirma que investigação está restrita a Assis Brasil e critica divulgação de notícias consideradas equivocadas

O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, divulgou por meio da assessoria de comunicação uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (19), após repercussão da operação da Polícia Federal realizada na região do Alto Acre.

Segundo a gestão municipal, a ação — denominada Operação Venalis — tem como foco exclusivo a apuração de supostas fraudes licitatórias no município de Assis Brasil, não envolvendo diretamente a Prefeitura de Brasiléia.

A assessoria destacou que os mandados de busca e apreensão cumpridos em Brasiléia e Epitaciolândia ocorreram apenas por questões geográficas, já que pessoas físicas ou jurídicas investigadas, relacionadas aos fatos apurados em Assis Brasil, residem ou possuem endereços nessas cidades.

Diante disso, a prefeitura classificou como equivocada a inclusão do nome de Brasiléia e de sua gestão como alvos da operação, apontando erro de interpretação por parte de alguns veículos de comunicação.

Na nota, a administração municipal também fez críticas à atuação de parte da imprensa, ressaltando que os meios de comunicação não devem contribuir para a disseminação de informações falsas ou distorcidas.

A gestão encerra cobrando respeito à verdade e a correção imediata das informações divulgadas, reforçando que não há qualquer investigação direcionada ao município de Brasiléia no âmbito da operação.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Brasileia vem a público, por meio desta nota oficial, esclarecer informações equivocadas veiculadas pelo portal de notícias “O Seringal” na data de 19 de março de 2026. A matéria intitulada “Fraude em licitações: justiça afasta servidores e PF faz buscas nas prefeituras de A. Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia” comete um grave erro de interpretação dos fatos ao incluir a gestão municipal de Brasileia como alvo da Operação Venalis, deflagrada pela Polícia Federal.

Conforme consta de forma clara e cristalina na nota oficial divulgada pela própria Polícia Federal, a operação em questão tem como foco exclusivo a apuração de supostas fraudes licitatórias ocorridas na Prefeitura de Assis Brasil. A investigação teve início a partir de indícios de irregularidades em contratos firmados exclusivamente pelo Município de Assis Brasil, especialmente em pregões presenciais destinados à locação de veículos.

O fato de mandados de busca e apreensão terem sido cumpridos geograficamente nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia deve-se unicamente ao fato de que pessoas físicas ou jurídicas investigadas, ligadas aos fatos ocorridos em Assis Brasil, residem ou possuem endereços nestas localidades. A Prefeitura de Brasileia, seus gestores, servidores e contratos não são alvos da referida operação e não possuem qualquer relação com as irregularidades investigadas.

A atual gestão da Prefeitura de Brasileia reafirma seu compromisso inabalável com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos, estando sempre à disposição dos órgãos de controle para quaisquer esclarecimentos.

Por fim, a Prefeitura de Brasileia ressalta que os veículos de imprensa exercem um papel fundamental na sociedade e, por isso mesmo, devem atuar com extrema responsabilidade na divulgação de matérias jornalísticas. A imprensa não pode servir como instrumento deliberado de destruição de reputações, disseminando informações falsas ou distorcidas sem o devido cuidado com a apuração e a redação dos fatos. Exigimos respeito à verdade e a imediata correção das informações equivocadas por parte do referido veículo de comunicação.

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