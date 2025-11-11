Prefeito de Brasiléia é homenageado por excelência em governança municipal em workshop em Rio Branco

Carlinhos do Pelado recebe certificação do Sistema CFA/CRA-AC por desempenho em planejamento, gestão fiscal e desenvolvimento institucional

Foi sediado em Rio Branco entre os dias 10 e 11 o Workshop em Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e pelo Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC). O encontro reuniu gestores públicos, especialistas e autoridades para debater ferramentas de governança e o uso estratégico do IGM/CFA, indicador nacional que transforma dados em diagnósticos para aprimorar a gestão pública com foco em eficiência e transparência.

Entre os destaques do evento, o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, foi agraciado com o Certificado de Excelência em Governança Municipal, concedido a cidades com desempenho relevante em áreas como planejamento estratégico, controle de gastos, infraestrutura e desenvolvimento.

Ao receber a homenagem, o gestor ressaltou a importância do reconhecimento diante dos desafios atuais da administração pública. “É uma alegria receber o reconhecimento de instituições tão sérias como o Sistema CFA/CRAs. Sabemos que o país e o estado atravessam dificuldades financeiras, mas o certificado nos motiva a continuar superando a crise, com responsabilidade e foco nas pessoas. Quando há planejamento e compromisso, o resultado é a eficiência da gestão municipal”, afirmou.

O diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, Emerson Clayton Arantes, enfatizou o papel do IGM/CFA como ferramenta de suporte à gestão. “O índice analisa dados de 2017 a 2025 e apresenta diagnósticos reais sobre desafios em áreas como saúde, educação, finanças, infraestrutura e segurança. A certificação mostra que Brasiléia tem avançado e que a gestão está alinhada aos princípios da boa governança”, destacou.

O workshop reforçou o papel da ciência de dados e dos indicadores estratégicos como pilares para o fortalecimento das políticas públicas e a evolução contínua da gestão municipal no Acre.

