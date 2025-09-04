Cotidiano
Prefeito de Brasileia abre fase final da ‘Copa Bolpebra Master 2025’ em noite de integração internacional
Cerimônia no Estádio José Guiomard dos Santos marca retorno do torneio que reúne Bolívia, Peru e Brasil; prefeito destaca legado esportivo e cultural como “ponte esportiva entre povos”
Em meio às celebrações dos 203 anos da Independência do Brasil, a cidade de Brasileia reviveu uma tradição de quatro décadas ao sediar a abertura da terceira e última fase da ‘Copa de Futebol Master Bolpebra 2025’ na noite desta quinta-feira (4).
O estádio José Guiomard dos Santos recebeu delegações de Cobija/Pando/Bolívia, Porto Maldonado/Peru e Brasiléia/Acre/Brasil para o pontapé inicial da terceira fase do torneio internacional de futebol de campo, iniciado em 1980 e retomado após anos de interrupção.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado (PP), que enfatizou o significado histórico do evento:
“É uma grande satisfação resgatar este campeonato que marcou gerações.
Ainda ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
A Copa Bolpebra une povos, valoriza o esporte e mostra que o futebol pode ser uma ponte de integração cultural e social”. Autoridades municipais e estaduais dos três países, incluindo a secretária de Cultura Arlete Amaral entre outras autoridades, acompanharam o evento junto com torcedores e atletas.
O torneio internacional que envolve três regionais (regional do Alto acre, região Perla Del Acre e Região Madre de Dios), onde é disputado em três fases, coincidindo com datas festivas de cada nação. As etapas anteriores ocorreram em julho no Peru (aniversário de Puerto Maldonado) e em agosto na Bolívia (festividades nacionais).
Clebson Venancio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, destacou o legado da competição: “Promovemos um campeonato de alto nível com arbitragem oficial, mas o maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países”.
A cerimônia do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master municipal anfritriões da fase 3 já garantida como ‘Campeã Master 2025’, após vencer as duas primeiras fases, primeira realizada em Porto Maldonado (Perú), e segunda em Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.
Com boa participação, arquibancadas em clima de festa e clima de confraternização, a ‘Copa Bolpebra Master 2025’ reafirmou seu papel como símbolo de união trinacional na fronteira da amazônica ocidental.
O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.A Copa, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.
Veja galeria de fotos da abertura do evento internacional:
Projeto inovador possibilita trabalho a detentos em propriedade rural de Senador Guiomard
Vitor Djanaro, chefe da Divisão de Trabalho, Produção e Renda do Iapen, explicou que o termo beneficia tanto o empresário, que fica isento de encargos sociais, quanto o detento, que além de receber pelo trabalho realizado ainda tem remição da pena
A paisagem mudou! Quem costumava ver grades, hoje enxerga a esperança. Em uma propriedade rural, no município de Senador Guiomard, dez privados de liberdade reencontraram o caminho da transformação e a chance de voltar a sonhar.
A chance veio a partir de um projeto do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da Diretoria de Reintegração social, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Vara de Execução Penal (VEP), que através de um termo de cooperação com um empresário do ramo de agricultura, disponibilizou a mão de obra de detentos para trabalho.
Vitor Djanaro, chefe da Divisão de Trabalho, Produção e Renda do Iapen, explicou que o termo beneficia tanto o empresário, que fica isento de encargos sociais, quanto o detento, que além de receber pelo trabalho realizado ainda tem remição da pena. A cada 3 dias trabalhados, ele conquista 1 dia a menos de sua pena. Já os ganhos salariais são divididos em partes iguais para o detento, para a família dele, para o Sistema Penitenciário e para o Judiciário.
O chefe da Divisão afirma que o projeto é inovador e já se pode ver bons resultados. “Nós finalizamos agora o período de 90 dias de experiência com eles, com resultados satisfatórios tanto para o Iapen, quanto para o empresário. Tudo isso que vocês estão vendo é fruto do trabalho dos apenados, que estão aqui todos os dias, trabalhando na parte de agricultura, com o plantio de café, mogno, coqueiros, melancia, açaí, e muitas outras frutas”.
Quanto à seleção desses trabalhadores, ela é feita pelo Iapen e pelo Judiciário. “É bom a gente deixar claro que quem faz a seleção dos apenados que vão trabalhar por meio de termos de cooperação, somos nós do Iapen, através dos setores de segurança, inteligência e setor de trabalho. Após essa avaliação, nós mandamos o nome dos selecionados para a Vara Execuções Penais e é feita outra triagem pelo juiz, e só então eles decidem quem está apto a participar.”
Os detentos que fazem parte do projeto, precisam seguir algumas regras e caso eles não se enquadrem serão substituídos sem nenhum prejuízo em relação à sua pena, mas quem recebeu a chance, está sabendo aproveitar a oportunidade. J.R.A de 57 anos, é um dos beneficiados com o projeto, ele disse que recebeu uma oportunidade grandiosa. “Porque aqui, nós, além de estarmos livres, também estamos aprendendo, muito sobre o café. Abriu-se uma porta que nos fez viver novamente. Então, essa é uma oportunidade única, maravilhosa. A gente agradece muito a Deus e esse incentivo que foi dado a nós, isso me trouxe uma vida, me fez sonhar novamente com o mundo lá fora”, disse o trabalhador.
O presidente o Iapen, Marcos Frank Costa, destaca que o projeto mostra mais um avanço do Estado do Acre, no cumprimento das metas do Plano Pena Justa. “A remoção cautelar é uma ferramenta de regulação da porta de saída. Entre as metas, o plano implementa ações para reinserir essas pessoas de volta à sociedade, de forma que ela volte preparada, com condições de trabalhar e obter sua renda. Para isso o Iapen, junto a seus parceiros tem desenvolvido vários programas de qualificação profissional. Nosso objetivo é devolver à sociedade pessoas melhores, esse é o nosso papel”, finaliza o presidente.
O Pena Justa é um plano nacional, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que através de metas traçadas, visa a melhoria do Sistema Prisional brasileiro.
Estudante acreana é premiada em concurso nacional do MEC e desfilará em Brasília no 7 de Setembro
Aluna foi destaque no Prêmio MEC de Educação Brasileira e representará o Acre na cerimônia cívica da capital federal; iniciativa reconhece projetos inovadores e trajetórias educacionais inspiradoras
Com Mirlany Silva
A jovem acreana Ana Evelyn Andrade Martins, de 18 anos, é uma das vencedoras da primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, iniciativa nacional que reconhece estudantes, escolas, municípios e estados por avanços na qualidade da aprendizagem na Educação Básica. A estudante, que concluiu o ensino médio em 2024 no Colégio de Aplicação e recentemente ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi premiada na categoria Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Com 960 pontos na redação, Ana Evelyn conquistou uma das melhores notas do estado, sendo selecionada entre os dois estudantes acreanos que se destacaram no exame. Como parte da premiação, ela embarca nesta semana para Brasília, onde irá compor o pelotão Brasil do Futuro durante o desfile cívico de 7 de Setembro, data que marca a Independência do Brasil.
“É uma gratidão imensa poder representar novamente o estado em outro evento tão importante e representativo. Sempre escolhi e me dediquei muito aos estudos, mas nunca imaginei que os resultados chegariam nessa esfera. Colher os frutos desse esforço para além da aprovação na universidade é algo sensacional e extremamente motivador”, destacou Ana Evelyn.
A estudante afirma ainda que o reconhecimento amplia suas perspectivas. “Chegar nesse nível me fez acreditar em possibilidades ainda maiores para a educação e para o meu futuro, além de ser uma experiência inspiradora para mim e para as pessoas que acompanham minha jornada”.
O Prêmio MEC da Educação Brasileira leva em conta indicadores como o Censo Escolar, o Ideb, a Avaliação da Alfabetização e o próprio Enem, e busca valorizar boas práticas alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE).
Nesta primeira edição, foram contemplados 116 premiados — incluindo 54 estudantes, 20 escolas, 35 municípios e quatro estados — distribuídos em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica.
Além do reconhecimento nacional, a premiação inclui a participação no tradicional desfile da Esplanada dos Ministérios, onde a estudante acreana marchará ao lado de outros jovens talentos educacionais de todos os estados do Brasil. A Secretaria de Educação do Acre comemorou a conquista, classificando-a como “um estímulo para todos os educadores e estudantes do estado”.
Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas, além de recursos financeiros destinados a melhorias educacionais, valorização de profissionais e infraestrutura escolar.
Governo do Acre lança edital 3º Prêmio de Comunicação “Marcos Vicentti” com R$ 80 mil em premiações
O processo de avaliação será dividido em três etapas: pré-seleção (3 a 7 de novembro), julgamento do júri (10 a 17 de novembro) e a cerimônia de premiação, marcada para 27 de novembro
O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), lançou oficialmente o edital do 3º Prêmio de Comunicação “Marcos Vicentti”, que vai reconhecer e premiar trabalhos jornalísticos produzidos e veiculados ao longo de 2025. O concurso busca valorizar o jornalismo acreano, incentivando a divulgação de ações de governo e temas de interesse público.
De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4), podem concorrer reportagens, fotografias e produções jornalísticas em diferentes formatos, veiculadas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025.
Categorias e valores da premiação
O concurso contempla seis categorias: Texto, Áudio, Vídeo Jornalismo, Foto, Estudante e Foto Amadora. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 80 mil em prêmios, divididos da seguinte forma:
- Profissionais (Texto, Áudio, Vídeo Jornalismo e Foto): R$ 17 mil para o 1º lugar e R$ 6 mil para o 2º lugar em cada categoria;
• Estudante: R$ 7 mil (1º lugar) e R$ 3 mil (2º lugar);
• Foto Amadora (edição especial): R$ 5 mil para o vencedor.
Inscrições e cronograma
As inscrições estarão abertas de 20 a 31 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Agência de Notícias do Acre (agencia.ac.gov.br/premiodecomunicacao).
O processo de avaliação será dividido em três etapas: pré-seleção (3 a 7 de novembro), julgamento do júri (10 a 17 de novembro) e a cerimônia de premiação, marcada para 27 de novembro, em local ainda a ser definido pela Comissão Organizadora.
Reconhecimento ao jornalismo acreano
Instituído em 2021, o prêmio homenageia o jornalista e fotógrafo Marcos Vicentti, falecido em 2020, referência no jornalismo do Acre. A iniciativa tem como objetivo incentivar profissionais e estudantes a produzirem conteúdos de qualidade que contribuam para a democratização da informação e o fortalecimento da comunicação pública no estado.
Dúvidas ou pedidos de esclarecimentos podem ser enviados ao e-mail: [email protected].
