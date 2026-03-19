Prefeito de Assis Brasil reage à operação da PF e critica antecipação de julgamento

Gestor nega irregularidades, diz que administração segue normal e promete comprovar legalidade dos contratos investigados

A operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quinta-feira (19), que atingiu municípios do Alto Acre, gerou reação por parte de gestores públicos, especialmente em Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

A ação, denominada Operação Venalis, tem como objetivo aprofundar investigações sobre a possível atuação de pessoas em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos federais e outros crimes correlatos. Conforme a nota oficial divulgada, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de afastamento de servidores públicos, por determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

As medidas ocorreram nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil. Além disso, a Justiça determinou que a Prefeitura de Assis Brasil não realize novas nomeações para cargos públicos nem firme contratos com pessoas físicas e jurídicas investigadas.

As investigações tiveram início a partir de indícios de irregularidades em contratos firmados pelo município de Assis Brasil, com foco em pregões presenciais voltados à locação de veículos.

Diante da repercussão, o prefeito de Assis Brasil se manifestou por meio de nota, repudiando o que classificou como uma tentativa de antecipação de julgamento. Segundo o gestor, é precipitado vincular sua imagem ou a da administração municipal a práticas ilícitas sem decisão judicial definitiva.

O prefeito também afirmou que a gestão segue funcionando normalmente e garantiu que irá adotar todas as medidas necessárias para demonstrar a legalidade dos atos administrativos e a inexistência de irregularidades no município.

veja a nota oficial completa deve ser divulgada.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Assis Brasil manifesta-se publicamente acerca das informações veiculadas sobre operação policial envolvendo supostas irregularidades em contratos administrativos.

A administração municipal repudia qualquer tentativa de antecipação de juízo de culpa ou de construção de narrativa que busque, de forma precipitada, vincular a imagem do Prefeito ou da gestão a práticas ilícitas sem que haja decisão judicial definitiva nesse sentido.

É fundamental destacar que as investigações ainda se encontram em fase preliminar, baseadas em indícios que serão devidamente analisados no âmbito do devido processo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa — pilares do Estado Democrático de Direito.

O Prefeito Jerry Correia reafirma sua total tranquilidade quanto aos fatos e confia que a Justiça e no momento oportuno, irá esclarecer integralmente a situação, inclusive com a responsabilização de eventuais envolvidos, caso comprovada alguma irregularidade.

A Prefeitura ressalta que não compactua com qualquer prática ilegal e que sempre atuou com rigor na observância das normas que regem a administração pública, especialmente no que se refere aos processos licitatórios e à aplicação dos recursos públicos.

A tentativa de associar de forma generalizada a gestão municipal a supostos atos individuais ou ainda não comprovados configura grave irresponsabilidade e não contribui para o necessário equilíbrio institucional.

Por fim, a administração municipal informa que todos os serviços públicos seguem funcionando normalmente, com projetos em andamento e ações contínuas em benefício da população de Assis Brasil, que continuará sendo a prioridade absoluta desta gestão.

Assis Brasil – AC, 19 de março de 2026

Prefeitura Municipal de Assis Brasil

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