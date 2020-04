A reportagem tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Acre, mas não obtivemos resposta.

Na noite de domingo, 5, o prefeito do município de Plácido de Castro, Gedeon Barros, confirmou via redes sociais o primeiro caso de coronavírus na região. Com isso, o estado do Acre tem 49 casos confirmados.

“Boa noite amigos! Momentos de redobrar os cuidados. Temos o primeiro caso do COVID-19 diagnosticado em nosso município”, escreveu.

Gedeon Barros destacou que o momento é delicado, mas que as equipes da saúde estão de prontidão para auxiliar os munícipes. “Tenho fé que em breve iremos superar esse momento delicado”, declarou o gestor.

