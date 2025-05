Prefeito Carlinhos do Pelado recebe visita do Deputado Federal Coronel Ulysses que reforça apoio para Brasiléia

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quarta-feira, 28 o Edital nº 068/2025, que convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores, conforme o Edital nº 001/2023.

A convocação visa atender à necessidade de reposição de profissionais na rede pública de ensino. Foram chamados candidatos para atuar na Educação no Campo e no Ensino Regular Urbano, ambos no município de Rio Branco.

Os candidatos devem comparecer para a entrega da documentação e assinatura do contrato até o dia 9 de junho de 2025, das 7h30 às 13h30, na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca – Rio Branco (AC).

As declarações estão disponíveis nos sites oficiais da SEAD (https://sead.ac.gov.br/comunicado) e do IBFC (https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/).

Mais informações sobre a convocação podem ser obtidas pelos canais oficiais da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pelo telefone (68) 3213-2331, ou pela Secretaria de Estado de Administração, no e-mail [email protected].

