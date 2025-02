Prefeito Carlinhos do Pelado recebe produtores premiados pela qualidade de café produzidos da Resex Chico Mendes

Na última sexta-feira 31 de janeiro, o prefeito Carlinhos do Pelado, acompanhado do secretário de Agricultura Mário Jorge, recebeu em seu gabinete os produtores de café Keyti Souza e Jorge Souza, da Resex Chico Mendes, ramal Santa Luzia km 84. Os produtores se destacam com a qualidade do café produzido na região do Alto Acre, o Café Raízes da Floresta, elevando o nome do estado até outros grandes centros de produção cafeeira como é o caso de Minas Gerais.

Atualmente Keyti e Jorge tem uma produção em 3 hectares de café e este ano esperam implantar mais um hectare. O casal tem ampliado seu plantio ano após ano.

O café produzido por Keyti e Jorge ocupou espaço especial em vário concursos a nível nacional e internacional, chegando e exportar o produto para outros países. “Nos últimos 4 anos estamos implantando 1 hectare a cada ano. Em 2023 produzimos cafés especiais pontuados, que foram exportados ao Estados Unidos e China, em 2024 ficamos em 11° melhor café a nível nacional onde fomos homenageados, reconhecidos e tivemos os grãos arrematados pelo maior concurso de cafés especiais produzidos por mãos de mulheres Florada Premiada promovido pela empresa 3 corações e no Qualicafe concurso de qualidade do café ficamos como o 5° melhor café do estado do Acre”, comemora Keyti.

No inicio desse ano, o casal recebeu homenagem pelo trabalho de sustentabilidade de desenvolvido na Reserva Chico Mendes. “ Ganhamos projeto de irrigação do escritório Microsagra e ganhamos intercâmbio na Semana Internacional do Café (SIC), em Minas Gerais uma experiência que ganhamos da SEAGRI em parceria com o SEBRAE/Ac”, destaca a produtora.

O prefeito Carlinhos do Pelado tem dado total autonomia para que o secretário Mário Jorge garanta toda assistência aos produtores da região, seja ela técnica ou de escoamento da produção e agregando valor aos produtos do homem do campo.

Bastante feliz com a ilustre visita, o gestor brasileense parabenizou os produtores que já vendem o café empacotado com alto padrão de qualidade, incentivando outros produtores locais a também investir nessa cultura do café que tem mercado garantido em todo lugar do planeta. Carlinhos aproveitou para entregar um mimo da atual gestão municipal contendo caneca e agenda personalizadas com a logomarca da administração municipal.

Keyti fez questão de deixar uma mensagem aos produtores acreanos . “ Aos nossos amigos produtores de café, é necessário ter constância, investimento, responsabilidade e sempre estar pesquisando se reinventando para aprimoramento do manejo, temos descoberto que esse blend tem nos levado a produção de um café com identidade própria e com características especiais, logo a venda consequentemente é com preços significativos. Nossa frase: “em movimento mudamos o mundo, estamos na construção de um legado!”, finaliza

