Prefeito Carlinhos do Pelado recebe escavadeira hidráulica para reforçar infraestrutura rural de Brasileia

Prefeito Sérgio Lopes participa da entrega de escavadeira hidráulica adquirida através de emenda do senador Petecão

O município de Epitaciolândia foi contemplado nesta sexta-feira (16) com uma escavadeira hidráulica de esteira, equipamento fundamental para o desenvolvimento da agricultura local. A entrega ocorreu durante solenidade do Programa de Máquinas e Equipamentos (Promaq) na Superintendência do Ministério da Agricultura em Rio Branco.

O prefeito Sérgio Lopes destacou que a máquina, adquirida através de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão no valor de R$ 1 milhão, será utilizada para:

Abertura de tanques e açudes

Melhoria da infraestrutura hídrica rural

Aumento da produtividade no campo

Facilitação do manejo agrícola

“Esta escavadeira vai revolucionar o trabalho dos nossos produtores rurais, garantindo melhores condições para o setor que é a base da nossa economia”, afirmou Lopes, agradecendo a parceria do Governo Federal e do senador Petecão. O equipamento integra um pacote de investimentos para modernização da agricultura familiar no Acre.

“Essa escavadeira é um grande avanço para Epitaciolândia. Vamos utilizá-la para melhorar a infraestrutura rural, beneficiando nossos agricultores e pecuaristas. Agradeço ao senador Petecão por viabilizar esse recurso e ao Governo Federal pelo apoio. Essa conquista é fruto do trabalho em conjunto em prol do desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o prefeito.

A cerimônia também contou com a presença do senador Alan Rick, que destinou maquinários a outros municípios acreanos, reforçando o compromisso com o fortalecimento do setor produtivo no Acre.

Com a chegada do novo equipamento, Epitaciolândia avança na modernização da agricultura local, garantindo mais eficiência e sustentabilidade para o campo. A administração municipal segue trabalhando para ampliar parcerias e investimentos que melhorem a qualidade de vida no município.

