Prefeito Carlinhos do Pelado faz segunda de entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a educação infantil

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado e a secretária de educação, Raiza Dias, realizaram, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a escola de Ensino Infantil Vitória Salvaterra, como parte da segunda etapa de distribuição de materiais destinados à educação especial.

A ação contempla todas as escolas e creches do município, que também estão sendo beneficiadas com os mesmos materiais pedagógicos.

No ano de 2025, foram investidos cerca de R$ 300 mil na aquisição de brinquedos e playgrounds destinados às escolas de educação infantil e creches da rede municipal de ensino.

Já em 2026, esse compromisso foi ampliado com um investimento superior a R$ 350 mil em brinquedos pedagógicos, como blocos lógicos, bolas, caixas de percepção tátil, fantoches, jogos de construção de palavras, jogos pedagógicos, entre outros materiais fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, motor e social dos alunos.

Além disso, durante a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, também foram adquiridos, ao longo desses dois anos, materiais específicos voltados à inclusão, fortalecendo o trabalho realizado nas salas de recursos multifuncionais das 11 escolas municipais.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue firme no propósito de construir uma educação cada vez mais inclusiva, humana e de qualidade.

“A chegada desses brinquedos pedagógicos e playgrounds representa um avanço muito importante para a nossa escola. Para nós, é gratificante ver esse investimento chegando diretamente aos nossos alunos, porque sabemos o quanto o brincar é essencial no processo de aprendizagem”, destacou a gestora da escola Vitória Salvaterra, Rosilene Fontes.

“Cada criança importa, cada aluno tem um potencial e cada escola é um espaço de transformação”, afirmou o prefeito.

