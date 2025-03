Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia rede Wi-fi, fortalecimento da agricultura familiar, reforma e ampliação da Feira Municipal de Brasileia

A LATAM realizou nesta segunda-feira (31/3) o primeiro voo entre Rio Branco e São Paulo (Guarulhos). Além de uma decolagem com 90% de ocupação, estavam no Airbus A320 da companhia os tripulantes acreanos Damila Moreno, Venicius Cunha e Yarllen Almeida. A LATAM atende o Acre com 10 voo semanais e sem escalas entre Rio Branco e Brasília.

Antes da partida da aeronave para São Paulo, ainda na recepção aos passageiros, Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil , concedeu a tradicional cerimônia de corte de fita na porta de embarque do voo ao lado de lideranças do estado e representantes da concessionária do Aeroporto de Rio Branco.

“Renovamos nosso compromisso com o Acre e investimos para aproximar ainda mais o Norte dos demais brasileiros e do mundo. Essa nova rota vai transportar 38 mil passageiros por ano, aproximando Rio Branco de mais de 50 destinos no Brasil e mais de 20 destinos no exterior por meio de conexões em São Paulo “, projeta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

Como serão os voos

Os voos entre Rio Branco e São Paulo serão operados às segundas, quintas e sextas-feiras. A partir de junho a LATAM terá mais dois voos semanais: às quartas e domingos. As aeronaves Airbus A319 ou A320 que transportam até 174 passageiros serão usadas nestes voos.

Tripulação Acrena

Para festejar o início do voo, a LATAM fez questão de escolher a acreana Damila Moreno, funcionária da companhia desde 2022, além de Venicius Cunha e Yarllen Almeida, que também são do estado. Damila relembra que chegou a um percurso de carro de 6 horas entre Assis Brasil e Rio Branco para concluir seu curso de comissária.

“Estou muito feliz em inaugurar esta rota importante para a conectividade do nosso estado e por perceber como a LATAM se preocupa com todos os detalhes, colocando uma acreana para tripular um voo tão especial. Já cheguei a viajar para São Paulo via Peru, portanto sei como essa nova rota é importante para encurtar os caminhos para os acreanos”, conta Damila .

