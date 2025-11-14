Acre
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha melhorias no Ramal Santa Luzia e reforça compromisso com comunidades rurais
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Obras, mantém ritmo intenso na recuperação e no piçarramento dos trechos mais críticos do Km 84 do Ramal Santa Luzia, via essencial para o acesso de diversas comunidades rurais da região.
Nos dias 13 e 14, o prefeito Carlinhos do Pelado esteve no local acompanhado do secretário de Obras, Josué Elias, para vistoriar o avanço dos trabalhos e ouvir as demandas da população. A comitiva foi recebida por dona Ana do Curuçá, produtora e liderança local, que ressaltou a importância da presença do poder público na área.
Carlinhos do Pelado destacou que o serviço integra um planejamento permanente para garantir trafegabilidade durante o inverno amazônico.
“A gente sabe dos desafios que Brasiléia enfrenta, com mais de 2.200 km de ramais distribuídos por assentamentos, pela Reserva Extrativista Chico Mendes e por áreas do Estado e do município. Mesmo assim, nossas equipes estão todos os dias na estrada para assegurar que o produtor possa ir e vir com segurança. Nosso compromisso é não deixar nenhuma comunidade para trás”, afirmou.
O secretário Josué Elias reforçou que os trechos historicamente mais afetados pelas chuvas têm recebido atenção especial.
“Estamos reforçando as bases, aplicando piçarra onde é necessário e fazendo o nivelamento adequado para que o ramal permaneça acessível mesmo com a chegada do inverno. É um trabalho estratégico, que garante mobilidade às famílias e melhores condições para o escoamento da produção”, explicou.
A prefeitura também destaca a parceria com o Governo do Estado, por meio do Deracre, que tem ampliado a capacidade de atuação e possibilitado avanços em diferentes regiões ao longo do ano.
Moradora há mais de duas décadas, dona Ana do Curuçá celebrou a melhoria e a visita da equipe.
“Fico muito feliz quando o prefeito e o secretário vêm aqui ver de perto o que a gente precisa. Esse serviço no ramal é uma bênção pra nós. No inverno, só quem vive aqui sabe a dificuldade. Agora, com essas melhorias, a vida da gente melhora muito”, disse.
As ações continuam em vários pontos de Brasiléia, com prioridade para ramais estratégicos, garantindo mobilidade, segurança e apoio às atividades produtivas das famílias rurais.
MDB iniciou negociações com Mailza, mas descarta discussão sobre cargos, diz Vagner sobre possibilidade de apoio em 2026
Presidente Vagner Sales afirma que partido ouvirá Alan Rick na segunda e depois consultará bases do interior; decisão final será tomada pelo diretório estadual
A executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) recebeu nesta sexta-feira (14) a equipe política da vice-governadora Mailza Assis para discutir, a portas fechadas, o apoio do partido à sua candidatura ao governo do Acre em 2026. O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, enfatizou que as negociações não envolvem discussão sobre cargos no governo atual ou futuro, mas sim os benefícios que a aliança traria para o partido.
“O pessoal coloca muito que o MDB está querendo cargo. Nós não estamos discutindo cargos, nós estamos discutindo o MDB”, afirmou Sales.
Após o encontro com Alan Rick na segunda-feira (17), o partido realizará uma série de reuniões com diretórios do interior do estado antes da decisão final pelo diretório estadual, prevista para dezembro.
O presidente do MDB disse que o partido vai tratar de três pontos principais (que são indispensáveis para o partido) na conversa com os dois pré-candidatos
“Nesse dia de hoje nós vamos nos reunir aqui com a vice Mailza e sua equipe. Nós vamos colocar três pontos fundamentais que nós discutimos aqui e achamos por bem colocar, que é a participação do MDB na chapa majoritária de um candidato. O outro ponto é que eles possam nos ajudar a completar, a fazer a nossa chapa federal. É uma decisão do partido que não abre mão dessa chapa para federal. Nós vamos ter que eleger deputado federal no próximo ano. E o terceiro ponto é exatamente a questão de fortalecer a nossa chapa de deputado estadual. Então, esses são os três pontos da instituição MDB”, afirmou.
Além desses requisitos, Vagner afirmou que o partido também quer participar da elaboração do plano de governo do pré-candidato que vai receber o apoio do partido. O anúncio oficial será dado no próximo dia 15 de dezembro, após discussões dos diretórios da capital e do interior.
“O candidato que formos apoiar nós vamos querer participar do plano, da elaboração do plano de governo. Porque tem questões do MDB que a gente não abre mão. O MDB, ele tem essas defesas, que é a defesa de um governo voltado para aqueles que mais precisam, a defesa do agronegócio, que não está tão bem no Estado, que precisa o governo investir mais, é na educação, é a saúde. São pontos fundamentais, habitação, geração de emprego. Então, nós queremos participar dessas discussões do plano de governo que vai ser elaborado pelo governo que nós vamos apoiar. Então, essas são as nossas reivindicações”, acrescentou.
Sobre a possibilidade de apoiar Mailza, Sales afirmou que o partido não está negociando cargos no Governo.
“O pessoal coloca muito que o MDB está querendo cargo. Nós não estamos discutindo cargos, nós estamos discutindo o MDB. Depois que nós ouvirmos esses dois candidatos, nós vamos para o interior e vamos ouvir, para que a gente possa colocar para o partido o que os candidatos apresentaram de vantagem para o MDB. Aí, a partir desse momento, é que o MDB vai reunir o diretório estadual, que é quem tem força para decidir para onde nós vamos, para que a gente possa tomar um rumo. Eu acho que o MDB tem que discutir com as suas bases”, concluiu.
Com Everton Damasceno
MDB inicia nesta sexta-feira (14) rodada de reuniões com Mailza e Rick para definir apoio em 2026
Executiva estadual ouve vice-governadora hoje e senador na segunda; partido fará consulta a diretórios municipais até dezembro antes de anúncio oficial
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) inicia nesta sexta-feira (14) o processo de escuta dos pré-candidatos ao governo do Acre em 2026, com reuniões marcadas com a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick. A executiva estadual do partido se reúne às 16h com a equipe de Mailza para conhecer suas propostas, enquanto na segunda-feira (17) será a vez do senador Rick apresentar suas ideias.
Após os encontros com os dois pré-candidatos, o MDB realizará uma ampla consulta aos diretórios municipais entre os dias 21 de novembro e 5 de dezembro, percorrendo todas as regiões do estado. O anúncio oficial da posição do partido está marcado para 15 de dezembro, definindo qual dos dois grupos receberá o apoio da sigla na disputa pela sucessão do governo acreano.
Processo decisório percorrerá todas as regiões do estado
Cronograma de encontros regionais
- 21/11: Cruzeiro do Sul (Vale do Juruá)
- 22/11: Tarauacá (Vale do Tarauacá)
- 28/11: Sena Madureira (Baixo Acre)
- 30/11: Brasiléia (Alto Acre)
- 05/12: Plácido de Castro (Região Metropolitana)
Etapas do processo
Escuta dos pré-candidatos (14 e 17/11)
Consultas municipais (21/11 a 5/12)
Anúncio oficial (15/12)
A decisão do MDB é crucial para a sucessão estadual, já que o partido possui significativa capilaridade por meio de parcerias em politicas públicas municipais. O método democrático de consulta reflete a importância da escolha, que poderá definir os rumos da campanha em 2026.
Caminhão tomba em trecho crítico da BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó
Acidente na região do Igarapé Macapá expõe más condições da pista; é o segundo tombamento na mesma rodovia em menos de uma semana
Mais um acidente envolvendo um caminhão tombado foi registrado na BR-364 na manhã desta sexta-feira (14), desta vez na região do Igarapé Macapá, trecho que liga Manoel Urbano a Feijó. Imagens do local mostram a pista com diversos pontos danificados, situação que dificulta a circulação de veículos e pode ter contribuído para o sinistro. Felizmente, ninguém se feriu na ocorrência.
Este é o segundo caso do tipo em menos de uma semana na mesma rodovia. No último domingo (9), uma carreta da empresa Gazin havia tombado próximo ao Rio Purus, também na área de Manoel Urbano, quando seguia para Cruzeiro do Sul.
A BR-364, principal via de transporte do Acre, continua passando por serviços de manutenção e restauração executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas os acidentes frequentes evidenciam a urgência de intervenções mais efetivas.
