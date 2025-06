Prefeito Carlinhos do Pelado abre semana de comemoração aos 115 anos de Brasileia com hasteamento dos pavilhões na Câmara Municipal

Em um clima de emoção e civismo, a Prefeitura de Brasileia deu início, na manhã desta segunda-feira, (30), a semana comemorativa dos 115 anos de emancipação política do município, celebrado no dia 3 de julho. A solenidade de hasteamento dos pavilhões aconteceu em frente à Câmara Municipal e reuniu autoridades, estudantes e moradores.

O evento contou com a execução do Hino Nacional e do Hino de Brasileia, interpretados por alunos da rede municipal de ensino, e foi acompanhado por representantes das escolas estaduais, servidores públicos e a população em geral.

Quando eu era estudante sonhava com futuro melhor e ficava no lugar dessas crianças que hoje estão aqui cantando lindamente o hino da nossa querida cidade. É emocionante estar aqui hoje. Lembro da época em que eu participava desses momentos cívicos com alegria e entusiasmo. Estar agora do outro lado, como prefeito, é uma honra e aumenta ainda mais o meu compromisso com a educação e com esse povo tão resiliente que é o de Brasileia,” afirmou Carlinhos do Pelado, emocionado.

Participaram ainda da solenidade o vice-prefeito Amaral do Gelo, o presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio, vereadores, o comandante da Polícia Militar no Alto Acre capitão Tales Rafael, o major Sandro do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, a coordenadora do Núcleo de Educação professora Cecília Carvalho e a secretária municipal de Educação Raiza Dias, representando o secretariado da gestão.

Esse momento é muito mais do que simbólico. Ele representa a união dos Poderes Legislativo e Executivo em prol do desenvolvimento de Brasileia e o respeito à nossa história,” destacou o presidente da Câmara, vereador Marquinhos Tibúrcio.

O hasteamento das bandeiras é um ato simbólico que representa o respeito e a união das instituições com o povo e a valorização da identidade municipal.

A programação de aniversário começou no dia 27 de junho e se estende até 6 de julho, com atividades esportivas, culturais, cívicas e de lazer, incluindo a tradicional alvorada, desfile cívico, lançamento de livro, torneios esportivos, e o aguardado Carnaval Fora de Época, que promete movimentar a Praça Hugo Poli nos dias 4, 5 e 6 de julho.

✨Veja a programação completa dos 115 anos de Brasileia

✨ 01 de julho (segunda-feira)

8h – Entrega de pavimentação de ruas no bairro Eldorado.

18h – Torneio Intersecretarias Ginásio Poliesportivo.

✨ 02 de julho (terça-feira)

✨18h – Abertura do Campeonato Viva Vôlei Brasileia – Ginásio Poliesportivo.

✨19h – Lançamento do livro “A Jornada da Professora Dolores” – Centro Cultural.

✨ 03 de julho (quarta-feira) – Dia do Aniversário de Brasileia.

05h – Alvorada -Saída da Prefeitura de Brasileia.

18h – Desfile Cívico – Rua Geny Assis.

✨ 04, 05 e 06 de julho – Carnaval Fora de Época ( Carnavale).

21h – Praça Hugo Poli.

✨ 04 de julho (quinta-feira)

19h – Amistoso de Futebol: Amigos do Carlinhos do Pelado x Amigos do Dep. Tadeu Hassem | Estádio de Futebol.

✨05 de julho (sexta-feira)

07h – Corrida Ciclista “Jorgimar Marcelinho dos Santos” – Saída da Prefeitura.

10h – Início do Motocross – Praia do Izidório.

✨ 06 de julho (sábado)

07h – Corrida de Pedestre da Integração – Saída da Prefeitura.

10h – Continuação do Motocross – Praia do Izidório.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários