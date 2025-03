Prefeito Carlinho do Pelado participa do Carnaval da Folia em Xapuri a convite de Maxsuel Maia

O tradicional bloco carnavalesco As Rolinhas do Coronel trouxe cor, alegria e irreverência às ruas de Brasiléia neste domingo (2). Com fantasias criativas e um clima contagiante, o grupo irá percorrer as principais avenidas da cidade, arrastando uma multidão de foliões.

A concentração começa às 15h na rotatória da parte alta da cidade. De lá, o bloco segue em direção à Praça Hugo Poli, no centro antigo, reunindo moradores e visitantes que se encantam com o desfile. A tradição do bloco inclui homens vestidos de mulheres e vice-versa, garantindo um espetáculo vibrante e repleto de bom humor.

O evento movimenta as ruas e casas ao longo do percurso, com centenas de pessoas acompanhando a passagem do bloco. Criado no início da década de 1990, As Rolinhas do Coronel se consolidou como um dos símbolos do Carnaval de Brasiléia, representando a cultura, a união e a alegria no período momesco.

