Prefeito Bolacom ensina técnica de manejo do café e reforça apoio aos produtores rurais

Vídeo sobre “desbrota” viraliza entre agricultores e destaca importância do cuidado adequado na lavoura

O prefeito Bolacom voltou às redes sociais com um conteúdo voltado diretamente aos produtores rurais, mostrando na prática a técnica da “desbrota”, um procedimento essencial no manejo do café. No vídeo, ele explica passo a passo como retirar brotos excedentes do pé de café, preservando apenas os ramos que fortalecem o desenvolvimento da planta.

Segundo o prefeito, esse cuidado direciona a energia da planta para os galhos mais produtivos, favorece um crescimento equilibrado e garante uma lavoura mais uniforme. Ele reforça ainda que realizar a desbrota no período adequado aumenta a produtividade e facilita outras etapas do cultivo.

A publicação rapidamente ganhou engajamento entre agricultores, que elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de receber orientações técnicas de forma clara, acessível e útil para o dia a dia no campo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tião Bocalom (@bocalom.oficial)

Relacionado

Comentários