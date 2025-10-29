Prefeito atende pedido do vereador Almir Andrade e resolve problema de iluminação na quadra do Bairro Ferreira Silva

Nos primeiro minutos da partida, com a tentativa de se aproveitar do clima proporcionado por seus torcedores, o Racing tentava impor uma pressão em seu adversário. Porém, além de não conseguir dominar o confronto, o time argentino viu o Flamengo ficar confortável no jogo.

Após este momento inicial, as equipes trocaram boas chances para tirar o zero do placar, mas paravam em boas defesas dos goleiros. Inicialmente, a equipe brasileira foi melhor, tinha mais posse de bola e conseguia finalizar no gol. Porém, já próximo do intervalo, os donos da casa, principalmente, através de lançamentos na área, se recolocou na disputa.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Gonzalo Plata recebeu cartão vermelho direto após agressão a Marcos Rojo. Após esta situação, o Racing tomou conta do jogo e pressionava o Flamengo.

Veja o lance que gerou a expulsão:

Aos 30, Rojo acertou Léo Ortiz e o juiz expulsou o zagueiro. Porém, após ser chamado no VAR, o árbitro mudou a decisão e retirou o cartão do defensor.

Com um a mais, o jogo virou ataque contra defesa. Novamente, principalmente, através de lançamentos para dentro da área, o Racing tentava fazer o gol de todas as formas. E foi nesse momento em que o goleiro do Flamengo, Rossi, brilhou e manteve o empate de 0 x 0 até o fim.

Com este resultado, o Rubro-Negro se garantiu na decisão da Libertadores de 2025. Esta será a quinta vez do time carioca na final da competição.

A grande decisão

A final da Libertadores será disputada no dia 29/11, um sábado. O palco da grande decisão será o Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

O adversário do Flamengo será definido nesta quinta-feira (30/10), no jogo entre Palmeiras x LDU. Na partida de ida, os equatorianos ganharam do Alviverde por 3 x 0. O confronto acontecerá às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.