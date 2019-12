Em somente três meses e alguns dias de gestão, o prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), e sua equipe elaborou o planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO que não foi encaminhada pela gestão interina no prazo exigido pela legislação entre os meses de abril e julho.

Depois de organizar e planejar toda a LDO, e em seguida a Lei do Orçamento Anual (LOA), Maia encaminhou todos os projetos juntamente com o reajuste salarial dos médicos para a Câmara de Vereadores. O baixo salário dos profissionais de medicina estava impossibilitado a contratação deles para o atendimento na rede básica de Saúde, e o objetivo do prefeito era solucionar o problema e atrair médicos para atender no município com um melhor salário.

Com êxito, os projetos foram aprovados com as articulações realizadas pelos vereadores da base. Eles pressionaram os demais para garantir uma sessão extraordinária e aprovar projetos importantes para o desenvolvimento das ações municipais de 2020.

Para o prefeito André Maia, a aprovação da LDO é um esforço da sua equipe com os vereadores da base que logo que identificaram que o projeto não teria sido encaminhado pela gestão interina à Câmara nos meses estabelecidos na legislação, montou uma força-tarefa para garantir o planejamento e encaminhamento da Lei.

“Como a gestão interina entre outros desmandos não encaminhou a LDO para os vereadores analisar, tivemos que montar uma equipe logo que voltamos ao comando da prefeitura para garantir o orçamento. Os vereadores da base entenderam a importância de todo nossos esforços e aprovaram todos os projetos. Isso é trabalho em equipe e tenho que agradecer a todos que acreditam no compromisso da minha gestão com Senador Guiomard”, destacou Maia.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Cleilton Nogueira, junto com os demais colegas de parlamento, articularam para aprovar os projetos.

“O prefeito pediu empenho da base para garantir a aprovação das matérias. Sabíamos que o projeto do reajuste do salário dos médicos era de extrema importância para atrair estes profissionais para atender em nosso município. Houveram articulações na surdina para atrapalhar a aprovação desse projeto, mas o Executivo ganhou o apoio da população, e os parlamentares que estavam dificultando tiveram que também apoiar a benfeitoria que o prefeito encaminhou para a Câmara. A LDO mesmo fora do prazo pela gestão interina não ter encaminhada foi aprovada já que o prefeito André Maia e sua equipe não mediram esforços para garantir a construção da Lei e com urgência encaminhar ao parlamento”, destacou o vereador Cleiton Nogueira.

No final, o projeto para garantir o início das obras do parque do igarapé Judia, sonhada há anos pela população de Senador Guiomard, também foi aprovado.

