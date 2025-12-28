Prefeito acompanha atendimento a famílias atingidas pelas chuvas em Rio Branco

Gestão municipal mobiliza secretarias, monta abrigos e mantém cidade em estado de alerta

Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (27), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanha de perto as ações de atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingem a capital. Ao lado dos secretários municipais de Saúde, Rennan Biths; de Comunicação, Ailton Oliveira; de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz; de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira; além do coordenador municipal da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, o gestor visitou o abrigo montado pela Prefeitura na Escola Álvaro Rocha, no bairro Conquista.

No local, o prefeito conversou com as famílias acolhidas, acompanhou o trabalho das equipes municipais e verificou as condições de atendimento às dez famílias — um total de 36 pessoas — que precisaram deixar suas casas em razão do transbordamento de igarapés.

Tião Bocalom destacou que a Prefeitura colocou toda a sua estrutura à disposição da população desde o início da intensificação das chuvas, adotando medidas preventivas e emergenciais para reduzir os impactos.

Segundo o prefeito, em apenas 17 horas choveu o equivalente a cerca de 15 dias na capital, o que provocou o transbordamento de igarapés e sobrecarregou o sistema de drenagem urbana.

Como medida emergencial, a Prefeitura mobilizou todas as secretarias para atuar de forma integrada, garantindo acolhimento humanizado, assistência social, atendimento em saúde, segurança e apoio logístico às famílias atingidas.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirmou que o volume de chuvas foi atípico e exigiu a mobilização imediata da rede municipal de saúde, com foco na prevenção de doenças e no atendimento às famílias acolhidas. Segundo ele, equipes da Vigilância estão acompanhando os abrigos e as áreas atingidas, levando orientação e garantindo a estrutura necessária para evitar surtos.

Já o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, reforçou que o acolhimento está sendo feito de forma integral, com atenção especial às pessoas em situação de maior vulnerabilidade, incluindo crianças e idosos.

Após a visita ao abrigo, o prefeito e sua equipe seguiram para o Parque de Exposições Wildy Viana, onde acompanharam os trabalhos iniciais de preparação do espaço, que está sendo estruturado de forma preventiva para servir como abrigo, caso seja necessário ampliar o atendimento diante da elevação do nível do Rio Acre.

A Prefeitura de Rio Branco segue em estado de alerta, com monitoramento permanente das áreas de risco, e mantém todas as equipes de prontidão para responder rapidamente às demandas da população.

