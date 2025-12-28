Duas comunidades rurais já sofrem com os efeitos da alagação do Rio Acre: as comunidades do Panorama e do Catuaba, na região do Belo Jardim. Essas comunidades também estão recebendo auxílio da Prefeitura de Rio Branco.
Prefeito acompanha atendimento a famílias atingidas pelas chuvas em Rio Branco
Gestão municipal mobiliza secretarias, monta abrigos e mantém cidade em estado de alerta
Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (27), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanha de perto as ações de atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingem a capital. Ao lado dos secretários municipais de Saúde, Rennan Biths; de Comunicação, Ailton Oliveira; de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz; de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira; além do coordenador municipal da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, o gestor visitou o abrigo montado pela Prefeitura na Escola Álvaro Rocha, no bairro Conquista.
No local, o prefeito conversou com as famílias acolhidas, acompanhou o trabalho das equipes municipais e verificou as condições de atendimento às dez famílias — um total de 36 pessoas — que precisaram deixar suas casas em razão do transbordamento de igarapés.
Tião Bocalom destacou que a Prefeitura colocou toda a sua estrutura à disposição da população desde o início da intensificação das chuvas, adotando medidas preventivas e emergenciais para reduzir os impactos.
Segundo o prefeito, em apenas 17 horas choveu o equivalente a cerca de 15 dias na capital, o que provocou o transbordamento de igarapés e sobrecarregou o sistema de drenagem urbana.
Como medida emergencial, a Prefeitura mobilizou todas as secretarias para atuar de forma integrada, garantindo acolhimento humanizado, assistência social, atendimento em saúde, segurança e apoio logístico às famílias atingidas.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirmou que o volume de chuvas foi atípico e exigiu a mobilização imediata da rede municipal de saúde, com foco na prevenção de doenças e no atendimento às famílias acolhidas. Segundo ele, equipes da Vigilância estão acompanhando os abrigos e as áreas atingidas, levando orientação e garantindo a estrutura necessária para evitar surtos.
Já o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, reforçou que o acolhimento está sendo feito de forma integral, com atenção especial às pessoas em situação de maior vulnerabilidade, incluindo crianças e idosos.
Após a visita ao abrigo, o prefeito e sua equipe seguiram para o Parque de Exposições Wildy Viana, onde acompanharam os trabalhos iniciais de preparação do espaço, que está sendo estruturado de forma preventiva para servir como abrigo, caso seja necessário ampliar o atendimento diante da elevação do nível do Rio Acre.
A Prefeitura de Rio Branco segue em estado de alerta, com monitoramento permanente das áreas de risco, e mantém todas as equipes de prontidão para responder rapidamente às demandas da população.
Prefeitura de Rio Branco intensifica ações de emergência para famílias afetadas por fortes chuvas
Diante da situação crítica, a administração municipal, em conjunto com a Defesa Civil estadual, está concentrando esforços nos 19 bairros mais atingidos pelos alagamentos
A Prefeitura de Rio Branco mobilizou, nas primeiras horas deste sábado (27), uma força-tarefa para atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas registradas nas últimas 48 horas na capital.
O volume acumulado de água fez o nível do Rio Acre subir rapidamente e provocou o transbordamento de igarapés que cortam a cidade, atingindo diversas áreas urbanas. Diante da situação, o prefeito Tião Bocalom convocou uma reunião de emergência em seu gabinete, reunindo todos os secretários municipais para alinhar ações imediatas de resposta e assistência.
Logo após o encontro, o prefeito visitou a Escola Álvaro Vieira da Rocha, no bairro Conquista, onde 10 famílias — totalizando 36 pessoas — já estão abrigadas pela Defesa Civil Municipal e pela Secretaria de Assistência Social.
Tião Bocalom destacou o trabalho integrado das equipes municipais e reforçou que todas as providências vêm sendo adotadas desde o início das ocorrências.
“Não é com prazer, é com tristeza. Mas fazer o quê? Infelizmente, as chuvas chegaram e as inundações começaram a aparecer. Desde ontem, nossas equipes da Defesa Civil, apoiadas por todas as secretarias, estão em campo até duas horas da manhã para retirar famílias. Aqui nesta escola estão 10 famílias, 36 pessoas, e estamos tomando todas as providências possíveis. A prefeitura está fazendo a sua parte, como sempre fizemos, junto ao governo do Estado e à Defesa Civil. Tanto é que em 2021 ganhamos o prêmio de melhor acolhimento da Defesa Civil Nacional. Fazemos tudo com dor no coração, porque sabemos o quanto é difícil para as famílias, mas seguimos firmes para garantir apoio a quem mais precisa.” ressaltou o prefeito de Río Branco
Após visitar as famílias abrigadas, o gestor seguiu para o Parque de Exposições, onde equipes já iniciam a preparação para novas ações de acolhimento e prevenção, caso o nível das águas continue subindo.
A Prefeitura de Rio Branco segue monitorando a situação e reforça que está de prontidão para atender novas ocorrências decorrentes das chuvas.
Com 40 bairros atingidos pela cheia do Rio Acre e enxurradas, Prefeitura de Rio Branco já abrigou mais de 70 famílias
Vídeo: Cheia do Rio Acre vira cenário de lazer para donos de jet-skis e lanchas em Rio Branco
Calçadão da Gameleira e bairro da Base reuniram banhistas, famílias e embarcações recreativas durante a tarde de domingo
A cheia do Rio Acre em Rio Branco, que tem causado transtornos a dezenas de famílias ribeirinhas, também acabou se transformando em cenário de lazer para proprietários de veículos aquáticos, como jet-skis e lanchas, que aproveitaram o nível elevado do rio para se divertir neste domingo.
As regiões da Gameleira e do bairro da Base concentraram a maior movimentação. Em meio à descida de balseiros e à água barrenta, diversos condutores colocaram suas embarcações na água para realizar passeios e manobras, atraindo a atenção de quem acompanhava tudo do calçadão.
No calçadão da Gameleira, centenas de pessoas — entre adultos, crianças e até animais de estimação — aproveitaram a tarde ensolarada para caminhar, socializar e observar a movimentação no rio, transformando o local em um ponto de encontro informal.
Apesar de algumas manobras consideradas arriscadas, não houve registro de acidentes envolvendo jet-skis ou lanchas ao longo do dia, segundo informações apuradas.
As autoridades, no entanto, reforçam o alerta para que os condutores mantenham cautela, especialmente durante o período de cheia, quando há aumento do fluxo de balseiros, troncos e outros obstáculos que podem representar riscos à navegação recreativa.
