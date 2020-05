A prefeita tem se alinhado com as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado, sendo uma grande amiga de todos os cidadãos rio-branquenses nesse momento critico de saúde pública.

Com jornais do acre

Fim do casamento. Como a própria executiva estadual do PT já havia anunciado algumas semanas atrás, o partido e a prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) não devem ser mais convidados para dividirem o mesmo prato de baixaria.

Na edição desta sexta-feira, 8, Neri, cada vez mais próxima do governador Gladson Cameli, praticamente concluiu a “limpa” de petistas que ainda restavam em sua gestão. Ao todo, foram 10 exonerações.

Alguns dos exonerados são figuras conhecidas da administração pública do Acre e ligados ao ex-senador Jorge Viana.

Wille Lopes da Neves, que tinha cargo em comissão na Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) é primo de Jorge e Sebastião Viana, ex-governador.

Já Gildo César, que também estava na SMZS, foi nome forte nas gestões petistas e comandou o Depasa, além de ter sido assessor de Jorge Viana.

Outros dois ex-assessores de Jorge demitidos por Socorro Neri foram Cleiver da Silva Lima e José Alício Martins da Silva. Esse último, foi secretário de esportes na época em que Jorge Viana foi governador do Acre.

Na boa política e sem politicagem, Socorro Neri e Gladson se unem por um bem maior: a saúde da população

A prefeita tem se alinhado com as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado, sendo uma grande amiga de todos os cidadãos

A prefeita Socorro Neri gostou do que viu no Instituto de Traumotologia (INTO). Diga-se de passagem, a humanização dos espaços do instituto com jardinagem é uma parceria do município que dar ao ambiente, um ar de paz para quem está em situação difícil de saúde.

Sensibilidade

Quem acompanhou a visita da prefeita Socorro Neri ao espaço, pode ver a sensibilidade dessa parceria com o estado. A prefeita tem se alinhado com as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado, sendo uma grande amiga de todos os cidadãos rio-branquenses nesse momento critico de saúde pública.

Sem politicagem

Toda essa parceria – vale lembrar – ocorre entre dois gestores de partidos diferentes e com objetivos políticos antagônicos em 2020. Ambos, optaram por salvar vidas, abandonaram a velha politicagem.

