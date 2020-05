Com aumento no índice de casos do novo coronavírus (Covid-19), no estado, em municípios vizinhos e da regional do Alto Acre. A prefeitura de Brasileia está em alerta e redobrando medidas para evitar ser surpreendida.

Com isso na sexta-feira, 8, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Secretário Municipal de Saúde, Francisco Borges, visitou a Unidade de Referência do Covid-19 em Brasileia, Tufic Mizael Saady, onde esteve verificando de perto o processo, atuação e ouvindo os profissionais que atuam na linha de frente.

Em seguida, a gestora esteve visitando in loco, o Hospital Regional de Brasileia, acompanhada do Diretor Geral da Unidade, Genildo Bezerra e do Coordenador Regional, Joaquim Lira.

Na ocasião a prefeita conversou com os administradores, profissionais de saúde e pode acompanhar todo cuidado tomado pelos coordenadores na proteção dos profissionais, no uso de EPI’s e ambientes para atendimento exclusivo para receber caso do novo coronavírus. Colocou a gestão a disposição e colaboração em prol da saúde da região.

Para o gestor do Hospital Regional, Genildo, “ficamos gratos com a visita da prefeita na nossa instituição. Veio se colocar à disposição para contribuir nessa luta durante esse momento de pandemia. A gente agradece por ela está aqui contribuindo conosco”, disse o diretor.

A unidade hospitalar é a referência regional para atendimento de casos de Covid-19, no Alto Acre, que corresponde aproximadamente mais de 70 mil pessoas, divididas entre os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

