Prefeita e Vice de Brasiléia são vacinados em campanha de pessoas de 35 anos sem comorbidades

Brasileia avança na campanha de vacinação contra a COVID-19 e agora vai vacinar pessoas com idade a partir de 35 anos, sem comorbidade, e gestantes e puérperas, neste caso específico com laudo médico para resguardar a vida da mãe e da criança.

Para comemorar o avanço de faixa etária da vacinação a Prefeitura de Brasileia realizou na tarde de quarta-feira (23), o Arraial da Vacinação, uma forma para chamar a atenção da população do município e alertar a importância da vacina e elas salvam.

A prefeita Fernanda Hassem falou a respeito do evento e comemorou por poder se vacinar, já que chegou na sua faixa etária. “Convocamos a população a partir dos 35 anos para que venham se vacinar. O maior patrimônio de uma cidade é seu povo, a nossa prioridade é cuidar das pessoas. Com a realização do Arraial da Vacinação aqui na nossa Praça Hugo Poli, palco de tantos eventos e hoje sendo palco para o maior de todos, a imunização das pessoas, na próxima semana vamos avançar para faixa estaria dos 30 anos. Eu também estou muito feliz por ter tomado minha primeira dose hoje”, falou Fernanda Hassem.

A Prefeitura de Brasileia já aplicou mais de 8.300 doses (oito mil e trezentas doses), na sua população.

Para o secretário de saúde Joãozinho Melo com esse avanço em breve toda a população do município estará vacinada. “Um momento importante. A Prefeita Fernanda Hassem, tem pedido para que possamos avançar, nossa equipe está aqui hoje iniciando a vacinação para as pessoas a partir dos 35 anos. Só temos como combater esse vírus imunizando a população. Hoje, véspera de São João, realizamos o Arraial de Vacinação, em outros anos estaríamos em festa, porém estamos na festa da vacina. Parabéns à toda nossa equipe”. Disse o Secretário de Saúde Joãozinho Melo.