Prefeita anuncia retirada de barreira sanitária e fiscalização da saúde nos bairros

Durante a tarde desta quarta-feira, dia 10, a barreira sanitária que está a cerca de 20 dias em frente à escola Kairala José Kairala, será suspensa. O anuncio foi feito pela prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, durante uma coletiva em seu gabinete.

Segundo a gestora, os agentes da saúde e demais funcionários da Vigilância Sanitária, além de outras secretarias que estiveram apoiando os trabalhos no combate ao vírus covid-19. “Estamos partindo para uma outra demanda. Vamos passar a visitar os bairros da cidade, monitorar os moradores e contamos com o apoio de nesse momento difícil”, destacou Fernanda Hassem.

A Prefeita ainda destacou que nestes cinco dias de feriado prolongado, pede que os moradores sejam mais responsáveis, ficando em casa. “Já comunicamos às autoridades que tem pessoas que estariam programando irem para a zona rural fazer festa (…) Cuidem de seus pais e familiares, pois, podem estar levando o vírus para esses locais sem saberem”, alertou.

Fernanda Hassem destaca o aumento dos casos de infectados em Brasiléia e das mortes já registradas no Município. “Estamos com uma criança de 8 meses de vida e testou positivo para o vírus. Imagina o desespero dos pais ao saberem disso? Peço que aproveitem o feriado para cuidar da nossa casa, conviver mais com nossos familiares e que possamos respeitar o Decreto Municipal. (…) A maior forma de amor que você pode fazer pelo seu próximo, é se cuidando e cuidando do outro”, finalizou a gestora.

