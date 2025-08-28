fbpx
Geral

Prédio abandonado pega fogo em frente ao Hospital da Criança em Rio Branco

Publicado

15 minutos atrás

em

Imóvel usado como abrigo por moradores de rua foi incendiado; chamas assustaram vizinhança, mas ninguém ficou ferido.

Um prédio abandonado foi incendiado na noite desta quinta-feira (28), na Rua Alagoas, bairro Bosque, em Rio Branco. O imóvel, frequentemente utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua, foi tomado pelas chamas por volta das 18h30.

Segundo moradores da região, o incêndio teria sido provocado por um grupo de moradores de rua que deixou o local logo após atear fogo. A suspeita é de que uma desavença entre eles tenha motivado a ação.

O Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão foi acionado e conseguiu conter as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse e garantindo a segurança de moradores da vizinhança.

Localizado em frente ao Hospital da Criança, o prédio chamou ainda mais a atenção porque a fumaça densa e tóxica se espalhou pela região, preocupando pacientes, acompanhantes e pedestres.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

 

 

Geral

Sebrae irá selecionar empresas para participarem da Expoalimentaria, no Peru

Publicado

41 segundos atrás

em

28 de agosto de 2025

Por

Inscrições estão abertas até 2 de setembro no site da instituição

O Sebrae no Acre irá selecionar até 18 empresários para participarem da Expoalimentaria 2025, em Lima, no Peru. Os interessados em participar da missão empresarial devem consultar o edital e realizar inscrição até 2 de setembro no portal: sebrae.com.br/acre.

De acordo com o edital, podem se inscrever Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e produtores rurais com CNPJ ou outros registros oficiais.

Os participantes contarão com subsídio de 70% oferecido pelo Sebrae, além de consultorias especializadas, encontros de negócios, orientações técnicas, aproximação comercial entre os empreendedores do Acre e potenciais compradores.

Com esta missão empresarial, o Sebrae busca promover a internacionalização das empresas acreanas, possibilitando expansão de mercados, prospecção de novos canais de distribuição, estabelecimento de parcerias estratégicas e fortalecimento da competitividade dos produtos regionais no mercado latino-americano.

Considerada a maior feira da América do Sul nos segmentos de alimentos e bebidas, a Expoalimentaria acontecerá de 23 a 27 de setembro, reunindo operadores internacionais destes setores.

Para mais informações, entre em contato no telefone (68) 3216-2151.

Geral

Da custódia para o presídio: Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em Rio Branco

Publicado

9 horas atrás

em

28 de agosto de 2025

Por

Homem de 26 anos é suspeito de matar a esposa de 42 anos com golpes de tábua de cortar carne; juiz converteu prisão em preventiva.

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de assassinar a esposa, Ivanilde Souza, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na região da cabeça.

A decisão foi proferida nesta quinta-feira (28) pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (26), na residência do casal, localizada na Travessa do “Chicão”, bairro Belo Jardim. Após se apresentar na Delegacia de Flagrantes, o acusado foi transferido para a Delegacia da Mulher, onde prestou depoimento.

A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para concluir o inquérito.

Geral

Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão por estupro de vulnerável e furto em Tarauacá

Publicado

10 horas atrás

em

28 de agosto de 2025

Por

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na manhã desta quinta-feira, 28, uma ação que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão na cidade. As prisões ocorreram por volta das 9 horas e envolveram dois indivíduos acusados de crimes distintos.

O primeiro mandado foi cumprido contra E. do N. S., preso pelo crime de furto. Já o segundo foi contra A. S. A. da S., acusado de estupro de vulnerável. Ambos foram localizados e conduzidos à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos legais antes de serem colocados à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Dione Lucas, a ação reflete o compromisso da Polícia Civil em dar cumprimento às decisões judiciais e combater os mais diversos tipos de crimes.

“Nosso trabalho é diário e incansável. Estamos atentos a todos os casos que chegam até nós e atuamos de forma rápida e eficiente para garantir que criminosos sejam responsabilizados. Essas prisões representam mais um passo no combate à criminalidade e na defesa da sociedade tarauacaense”, destacou o delegado.

 

Fonte: PCAC

