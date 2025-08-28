Prédio abandonado pega fogo em frente ao Hospital da Criança em Rio Branco

Imóvel usado como abrigo por moradores de rua foi incendiado; chamas assustaram vizinhança, mas ninguém ficou ferido.

Um prédio abandonado foi incendiado na noite desta quinta-feira (28), na Rua Alagoas, bairro Bosque, em Rio Branco. O imóvel, frequentemente utilizado como abrigo por pessoas em situação de rua, foi tomado pelas chamas por volta das 18h30.

Segundo moradores da região, o incêndio teria sido provocado por um grupo de moradores de rua que deixou o local logo após atear fogo. A suspeita é de que uma desavença entre eles tenha motivado a ação.

O Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão foi acionado e conseguiu conter as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse e garantindo a segurança de moradores da vizinhança.

Localizado em frente ao Hospital da Criança, o prédio chamou ainda mais a atenção porque a fumaça densa e tóxica se espalhou pela região, preocupando pacientes, acompanhantes e pedestres.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

