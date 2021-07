Preço médio da gasolina sobe para R$ 5,67 em Porto Velho após alta de 1,4% em uma semana, diz ANP

A gasolina e o diesel consumidos em Rondônia são transportados por meio fluvial até o porto de Porto Velho

A gasolina e o diesel consumidos em Rondônia, Acre e norte do Mato Grosso saem de Manaus (AM) e são transportados por meio fluvial até o porto de Porto Velho, para então ser distribuída por via terrestre para as demais localidades. Já o etanol que chega ao porto do Mato Grosso é levado, também pelo rio, à capital amazonense.