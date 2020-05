O preço do litro do diesel continua em queda nos postos de Porto Velho. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor reduziu pela 13ª semana seguida na capital e já é comercializado, em média, por R$ 3,35.

Desde 22 de fevereiro, os dados da ANP mostram que o valor do diesel já caiu 14,32% nas bombas de Porto Velho. É o único combustível com redução consecutiva na cidade (veja o gráfico abaixo).

A gasolina caiu durante nove semanas seguidas em Porto Velho, mas no último dia 17 de maio voltou a subir para R$ 4,09, em média. Já o último balanço da ANP, de 23 de maio, mostra que houve a redução de um centavo no preço médio da gasolina, sendo comercializado agora por R$ 4,08.

Os valores são uma média calculada pela ANP com dados coletados em postos de diversos locais. Os preços, portanto, variam de acordo com a região.

Desde o começo do ano a Petrobras vem reduzindo o valor do diesel nas refinarias. Foram mais de nove reajustes só em 2020.

O corte nos preços se dá num momento em que as cotações do petróleo estão em queda com o avanço do surto de coronavírus no mundo e a desaceleração da economia global.