Preço da carne sobe em Rio Branco: acém, picanha e fígado lideram altas, aponta pesquisa da Ufac

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) promoveu, na manhã desta segunda-feira, 16, no auditório da instituição, uma palestra em alusão ao Dia Nacional do Ouvidor. O encontro contou com a participação da controladora-geral do Estado, Mayara Cristine Bandeira de Lima, que ministrou a palestra com o tema “O papel das ouvidorias setoriais no contexto do aprimoramento dos serviços públicos ofertados pelo Estado do Acre”.

O evento também teve transmissão ao vivo pelo YouTube e contou com a participação do ouvidor-geral do Estado, Luciano Dias Fonseca.

A iniciativa teve como objetivo valorizar a Ouvidoria Setorial da Secretaria de Educação como uma ferramenta essencial de transparência, gestão democrática e de aproximação entre o Estado e a sociedade acreana. A programação também buscou capacitar e engajar os servidores da pasta, destacando como o atendimento humanizado e resolutivo às demandas dos cidadãos contribui diretamente para o aprimoramento dos serviços públicos educacionais.

Durante o evento, foi apresentado o relatório anual de atividades da Ouvidoria da SEE, além da realização de homenagens a parceiros institucionais que colaboraram com o trabalho do setor ao longo do último ano.

Entre os homenageados, a Escola Padre Carlos Casavecchia recebeu reconhecimento como Escola Parceira da Ouvidoria 2025. A placa foi entregue à gestora da unidade, professora Silzete Silveira Lima Rocha. O Departamento Financeiro da SEE também foi reconhecido como Departamento Parceiro da Ouvidoria 2025, com a homenagem sendo recebida pelo chefe do setor, Robson Bussons de Oliveira.

A ouvidora da SEE, Maria José Freitas, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo setor como instrumento de diálogo e melhoria institucional.

“Ouvir é melhor que falar. O nosso propósito é transformar demandas em melhorias institucionais e inclusão social. Mantemos uma rotina permanente de acompanhamento das demandas e realizamos cobranças semanais para garantir resolutividade. Hoje contamos com nossos canais de atendimento, como o WhatsApp, que foi a grande novidade de 2025, além do site da Secretaria e do e-mail”, afirmou.

Para a gestora da Escola Padre Carlos Casavecchia, Silzete Silveira Lima Rocha, o reconhecimento reforça a importância da ouvidoria como canal de diálogo entre a escola e a comunidade.

“É uma honra muito grande receber essa placa. A ouvidoria funciona como canal entre a gestão e a comunidade. O acolhimento que eles fazem e o retorno que nos dão são muito importantes. Na nossa escola, sempre divulgamos esse canal nas reuniões com os pais, porque a comunidade precisa conhecer e utilizar esse espaço, não apenas para reclamar, mas também para elogiar, sugerir e colaborar”, destacou.

A controladora-geral do Estado, Mayara Cristine Bandeira de Lima, ressaltou o papel estratégico das ouvidorias na administração pública e parabenizou o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação.

“A ouvidoria é estratégica na administração pública. Ela é o elo entre o cidadão e a gestão e tem um alcance que vai além do atendimento ao cidadão, atendendo também aos próprios servidores. É um espaço para denúncias, reclamações e mediações de conflitos. Além disso, ajuda a prever crises, identificar falhas e aprimorar os serviços públicos”, explicou.

Durante sua fala, Mayara também destacou a resolutividade das recomendações feitas pela Controladoria no âmbito da Secretaria de Educação. “A Secretaria de Educação é um exemplo quando falamos da resolutividade das recomendações da Controladoria-Geral do Estado”, afirmou.

O secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates, também ressaltou a importância de uma ouvidoria estruturada em uma instituição com grande capilaridade, como a Secretaria de Educação.

“Somos uma das estruturas com maior alcance no estado, com cerca de 16 mil profissionais entre servidores diretos, indiretos e terceirizados. Ter uma ouvidoria estruturada e resolutiva é fundamental para garantir que os conflitos sejam tratados com rapidez e responsabilidade”, destacou.

Ao final, o secretário reforçou a importância da participação da sociedade e dos servidores na utilização dos canais da ouvidoria com elogios, denúncias e reclamações.

“O canal existe justamente para isso. Precisamos conhecer o que acontece em toda a estrutura do Estado para melhorar cada vez mais o serviço público”, concluiu.

























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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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