Pré-Enem Legal realiza aulão inaugural neste sábado

O Pré-Enem Legal realiza neste sábado, 28, a partir das 7h30, o primeiro aulão de 2026, voltado aos estudantes da 3ª série do ensino médio. A aula inaugural será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Secretaria de Estado de Educação no YouTube e marca o início de uma série de encontros que ocorrerão aos sábados letivos ao longo do ano.

O aulão contemplará as quatro áreas de conhecimento cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Cada disciplina terá duração de uma hora, com foco na resolução comentada de questões, estratégias de interpretação e revisão de conteúdos.



A transmissão online busca garantir maior alcance e acesso às aulas, permitindo que estudantes de diferentes regiões acompanhem o conteúdo em tempo real.

A proposta é ampliar e fortalecer a preparação dos estudantes ao longo do ano, com atividades concentradas aos sábados, já que os 18 sábados letivos da rede estadual serão destinados ao programa. A iniciativa também tem caráter motivacional, oferecendo orientação e incentivo para que os estudantes se sintam mais seguros e confiantes diante do exame.

Para o chefe da divisão do Pré-Enem Legal, Humberto Miranda, o projeto tem sido fundamental para a preparação dos estudantes, favorecendo o acesso ao ensino superior por meio do exame.

“O nosso objetivo é que, quando chegue a prova do Enem, o estudante tenha tido acesso aos conteúdos e principais habilidades que a prova exige, por esse motivo o programa é muito importante e motivacional”, destacou.

Além dos encontros virtuais, a equipe da divisão do Pré-Enem Legal promoverá atividades presenciais durante dois dias em cada município do estado ao longo do primeiro semestre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

