Pré-Enem Legal inicia nova temporada de aulões com 18 sábados letivos dedicados à preparação para o exame
A rede estadual de ensino deu início à nova temporada de aulões do Pré-Enem Legal neste sábado, 28. A edição 2026 traz como novidade a realização de 18 aulões ao vivo, transmitidos pelo canal oficial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) no YouTube (youtube.com/@educacaodoacre), sempre aos sábados letivos.
Os sábados passam a integrar oficialmente o calendário das turmas da 3ª série do ensino médio em todas as escolas da rede estadual. Ao longo do ano, os estudantes participarão de uma programação voltada exclusivamente para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para o secretário de Estado de Educação e Cultura (SEE), Aberson Carvalho, com a mobilização simultânea das escolas da rede estadual, o Pré-Enem Legal consolida-se como uma estratégia estruturada de preparação. “É o governo garantindo acesso gratuito, material de qualidade e acompanhamento contínuo aos nossos estudantes que sonham com o ingresso no ensino superior”, destaca.
O Pré-Enem Legal é um programa do governo do Acre, gerido pela SEE, que oferece preparação gratuita para o Enem aos alunos da rede estadual e comunidade. Além dos aulões ao vivo, o programa disponibiliza aulas gravadas, materiais didáticos focados no exame e plataforma de apoio para reforço dos conteúdos.
Na Escola Armando Nogueira, em Rio Branco, estudantes, professores e equipe gestora acompanharam juntos a aula inaugural. Entre eles, a aluna Hana Liz Tobu, da 3ª série, para quem o momento representa mais que uma revisão de conteúdos.
“Eu não conhecia o Pré-Enem Legal. Passei a conhecer através do incentivo dos meus professores. Estou achando a aula de hoje muito legal, está sendo uma experiência ótima, de muita aprendizagem. Tenho certeza de que, com a ajuda do cursinho, eu e meus colegas vamos conseguir conquistar nossa vaga na universidade”, relata a aluna.
Também estudante da 3ª série, Rafael Alves Wolter destacou a importância da iniciativa para ampliar oportunidades.
“É uma oportunidade muito boa. Antigamente muitos alunos não tinham essa chance. Hoje a gente pode acompanhar de casa e também pela escola. Isso ajuda muito na preparação”, ressalta Rafael.
Para o professor de Física e coordenador da área de Matemática da escola, Kai Choi, o programa contribui diretamente para o desempenho dos alunos. “O Pré-Enem é essencial para que os estudantes se familiarizem com o exame e desenvolvam estratégias, principalmente nas áreas em que têm mais dificuldade. Isso fortalece a preparação e aumenta a confiança deles”, afirma.
A coordenadora de ensino da unidade, Cristiane Damian, explica que a organização começou logo após o envio das orientações pela Secretaria: “Recebemos todas as orientações e imediatamente alinhamos com os coordenadores de área. Tivemos um público muito bom já neste primeiro dia, com os alunos atentos e participativos.”
Segundo ela, o trabalho de motivação começa desde o primeiro ano do ensino médio, mas ganha ainda mais intensidade na reta final.
“Quando eles chegam ao terceiro ano, entendem que é a reta final do ensino médio. É o encerramento de um ciclo e o início de outro. Estamos juntos nessa caminhada rumo ao Enem 2026.”
De acordo com o chefe da Divisão do Pré-Enem Legal, professor Humberto Miranda, a proposta do programa é garantir que os estudantes tenham acesso aos conteúdos e às principais habilidades exigidas pelo exame.
“O nosso objetivo é que, quando chegue a prova do Enem, o estudante tenha tido acesso aos conteúdos e às principais habilidades que a prova exige. Por isso, o programa é muito importante e também motivacional.”
Além das transmissões online, que serão produzidas nos estúdios do Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac), unidade da SEE responsável pela produção e veiculação de conteúdos pedagógicos digitais para a rede estadual, a equipe do programa também realizará atividades presenciais em todos os municípios ao longo do primeiro semestre, ampliando o alcance da iniciativa.
Vacinação contra meningite ocorre neste sábado em cinco pontos de Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, realiza neste sábado (28), uma ação preventiva de vacinação contra a meningite em cinco pontos da capital. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de adoecimento, especialmente entre crianças e adolescentes. Durante a ação, também está sendo ofertada a vacina contra a influenza.
A vacinação ocorre em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, o atendimento acontece das 14h às 22h. Já nas quatro URAPs que funcionam neste sábado, o serviço está disponível das 7h às 17h.
Participam da mobilização a URAP Francisco Roney Meireles, URAP Augusto Hidalgo de Lima, URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino e URAP Rozangela Pimentel.
Nos cinco pontos, estão sendo disponibilizadas vacinas para crianças de 3, 5 e 12 meses e adolescentes de 11 a 19 anos, conforme o calendário vacinal. Pais e responsáveis também podem aproveitar a mobilização para se vacinar.
A meningite é uma doença grave, que pode evoluir rapidamente, mas é prevenível por meio da vacinação. A ação deste sábado reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção e a proteção da saúde da população.
Encontro de gestantes fortalece o pré-natal e promove cuidado integral na URAP Vila Ivonete
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira (27), um Encontro de Gestantes na Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Vila Ivonete, reunindo futuras mães que realizam acompanhamento do pré-natal tanto na URAP, quanto na Unidade de Saúde da Família (USF) que leva o mesmo nome. As duas unidades são responsáveis, em média, pelo atendimento de cerca de 100 gestantes, fortalecendo o cuidado integral à saúde materno-infantil.
O encontro teve como principal objetivo complementar o pré-natal já realizado rotineiramente, oferecendo orientações práticas e educativas que contribuem para uma gestação mais segura, um parto mais consciente e cuidados adequados no pós-parto e com o recém-nascido.
Durante a programação, residentes em Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal do Acre (UFAC), ministraram palestras abordando temas essenciais como amamentação, higienização do bebê, cuidados no momento do banho, além de informações importantes sobre o vínculo familiar e a participação do parceiro no pré-natal. Ao final, foi ofertado um café da manhã para acolher as participantes.
Como gesto simbólico de cuidado e valorização das mães, a Prefeitura de Rio Branco realizou a entrega de bolsas bebês às gestantes presentes, que contém um pacote de fralda, uma colônia, um shampoo suave e uma saída de maternidade.
A coordenadora da URAP Vila Ivonete, Conceição Santana, destacou que, apesar de a URAP não trabalhar rotineiramente com grupos de gestantes, a parceria com a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Ivonete, possibilitou a realização do encontro.
“Esse momento vem para somar ao pré-natal que a mãezinha já realiza. Aqui elas recebem orientações sobre a gravidez, o parto, o pós-parto e os cuidados com o bebê. Também falamos sobre métodos contraceptivos, como laqueadura, DIU, Implanon, todas as opções disponíveis após o parto. Muitas já saem daqui com tudo organizado, sem dúvidas”, explicou a gestora.
Conceição também ressaltou a grande adesão das gestantes e de seus parceiros, destacando que há uma procura crescente por informações sobre planejamento familiar.
“A maioria opta pela laqueadura, e os pais também estão mais abertos à vasectomia. Esse tabu já não existe mais como antes”, completou.
A enfermeira-obstetra da unidade, Patrícia Martins, reforçou a importância do pré-natal e do acesso à informação desde o início da gestação.
“O encontro prioriza informações pertinentes às gestantes, destacando a importância do acompanhamento desde o início da gravidez até o momento do parto. Isso faz toda a diferença na saúde da mãe e do bebê”, afirmou a profissional.
Para as gestantes, especialmente as mães de primeira viagem, o encontro foi um espaço fundamental de aprendizado e troca de experiências. A gestante Aila Sousa, de quatro meses, participou acompanhada do parceiro, Wanderson dos Santos, e destacou a importância das orientações recebidas.
“Aprendi muitas coisas, como dar banho no bebê e sobre a amamentação correta. Eu tinha muitas dúvidas e saio daqui muito mais segura. Achei ótimo e amei muito”, disse a futura mãe.
Já Andressa Gonzales, gestante de sete meses, ressaltou a relevância do encontro, especialmente para as mães de primeira viagem, que costumam ter muitas dúvidas ao longo da gestação.
“É um encontro de extrema importância. Aprendemos sobre amamentação, pré-natal do parceiro e cuidados com o bebê. Isso é fundamental que aconteça nas unidades, porque faz parte de todo o processo de todas as mães”, afirmou Gonzales.
Em sessão solene na Aleac, Bope celebra 30 anos de história no Acre
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou, na sexta-feira, 27, sessão solene em homenagem aos 30 anos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da Polícia Militar do Acre (PMAC).
A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, ex-comandantes, policiais da ativa, veteranos e familiares. O momento marcou o reconhecimento público à trajetória da tropa e aos serviços prestados à sociedade acreana ao longo de três décadas.
Reconhecimento
Autor da homenagem, o deputado estadual Eduardo Ribeiro destacou o simbolismo da data e a relevância estratégica da unidade. “O Bope representa preparo técnico, disciplina e responsabilidade diante de situações que exigem coragem e compromisso com a legalidade”, ressaltou o parlamentar, destacando ainda que a tropa se consolidou como referência no enfrentamento qualificado à criminalidade, com atuação pautada pelo rigor técnico e pelo respeito às normas democráticas.
Também presente, o deputado estadual coronel Ulysses, ex-comandante da unidade, relembrou o início das atividades especializadas na corporação. Ele recordou o período anterior à criação do batalhão próprio e mencionou os 42 militares pioneiros que deram início às operações especiais por meio da então Companhia de Operações Especiais (COE).
Ulysses destacou que o atual estágio do Bope é resultado direto do esforço coletivo de quem construiu a história da unidade.
Durante a cerimônia, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem aos integrantes falecidos ao longo dessas três décadas, gesto que simbolizou respeito à memória dos que contribuíram para a consolidação da unidade.
Compromisso institucional
O subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, destacou a importância histórica e estratégica do Bope dentro da corporação.
“O Bope representa a capacidade técnica e operacional da Polícia Militar do Acre nos momentos de maior complexidade. São 30 anos de dedicação, preparo constante e compromisso com a sociedade. Essa homenagem reconhece o esforço coletivo de gerações de policiais militares”, disse.
O comandante da unidade, tenente-coronel Felipe Russo, agradeceu o reconhecimento concedido pelo parlamento estadual e enfatizou o espírito de sacrifício que marca a atuação da tropa.
“Recebemos essa homenagem com orgulho e reverência. São 30 anos de homens e mulheres que escolheram o caminho mais difícil para que a sociedade pudesse caminhar em paz. O Bope não foi criado para missões comuns, mas para atuar quando o risco é maior. Nosso maior triunfo não é o confronto, mas a vida preservada”, afirmou.
O oficial também fez referência aos veteranos e às famílias dos policiais, destacando que o jubileu pertence a todos que ajudaram a construir a história da unidade.
Origem
A trajetória do Bope teve início em 1990, com a criação da Companhia de Operações Especiais, vinculada ao então 1º Batalhão da PMAC. Em 1996, as atividades especializadas passaram por reestruturação e, em 2010, a unidade foi oficialmente instituída como Batalhão de Operações Policiais Especiais, consolidando sua identidade como tropa de elite da corporação.
Ao longo dos anos, o Bope tornou se referência em ocorrências de alta complexidade, atuando em intervenções de alto risco, enfrentamento ao crime organizado, combate ao chamado novo cangaço, resgate de reféns, controle de distúrbios urbanos, crises prisionais e operações em áreas rurais e de selva.
Atualmente sediado na Chácara Ipê, o batalhão conta com companhias especializadas que ampliam sua capacidade técnica e operacional, além de exercer papel relevante na formação interna da Polícia Militar do Acre.
Atuação operacional
Os dados operacionais evidenciam a intensidade do trabalho desenvolvido. Somente em 2025, o Bope realizou 372 operações, efetuou mais de 18 mil abordagens e retirou de circulação centenas de quilos de entorpecentes, além de armas e foragidos da Justiça. No início de 2026, os números mantêm a tendência de atuação estratégica e contínua.
Mais do que estatísticas, os 30 anos do Bope representam uma construção institucional marcada por disciplina, preparo permanente e compromisso com a sociedade. A Sessão Solene simboliza o reconhecimento oficial a uma unidade que integra de forma indissociável a história da Polícia Militar do Acre e permanece como um dos pilares da segurança pública no estado.
