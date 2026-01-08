Cotidiano
Pré-candidatura de Flávio Bolsonaro se consolida
Um mês após o lançamento do senador à Presidência, o nome do filho do ex-presidente demonstra competitividade
A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República que inicialmente pareceu um balão de ensaio e uma forma de a família Bolsonaro retomar o controle das negociações políticas, vai se consolidando com dois fatores importantes: a habilidade de Flávio de conversar e agregar o mundo político e econômico ao seu nome e as pesquisas eleitorais.
As pesquisas mostram, nesse momento, que Flávio tem a mesma competitividade de outros nomes da direita, como os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Junior.
Todos levariam a eleição para o segundo turno, mas, mesmo próximos, ainda perderiam para o presidente Lula.
Por exemplo, a última Paraná Pesquisas do cenário pela disputa presidencial mostrou o presidente Lula com 44,1% das intenções de voto contra 41% de Flávio. Contra Tarcísio, Lula venceria por 44% contra 42,5% do governador.
Na visão de muitos especialistas, Tarcísio conseguiria agregar mais eleitores do centro no segundo turno do que Flávio, por conta da rejeição ao sobrenome Bolsonaro. Isso tem sido encarado como reversível pelo entorno de Flávio.
Nos bastidores, eles acreditam que o perfil mais moderado do senador pode mudar essa situação e lembram que, entre todos os concorrentes, é o presidente Lula quem tem a maior rejeição.
De toda forma, o cenário que se mostra é de mais uma eleição extremamente acirrada no país. O campo da direita acredita que o presidente Lula vai sofrer mais desgaste este ano com temas como a relação do petista com o ditador Nicolás Maduro e questões econômicas, como o grande rombo nas contas públicas.
Já o governo se apega a propostas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais e a carteira de motorista com redução de custos, temas muito populares.
Outra estratégia usada por Flávio para consolidar a candidatura tem sido o diálogo. O senador tem falado constantemente com integrantes do mercado financeiro e com o mundo político para conseguir apoio.
Ele ainda não conseguiu atrair partidos para uma aliança, mas, conforme o seu nome cresce nas pesquisas, esse cenário se torna mais possível e provável.
Cotidiano
CBF divulga tabela básica da Copa do Brasil com adversários de Galvez e Vasco
O departamento técnico da CBF divulgou nesta quarta, 7, a tabela da básica da Copa do Brasil de 2026, a maior da história com 126 clubes. A competição começa no dia 18 fevereiro com a participação de 28 clubes, os piores colocados pelo ranking nacional.
Os duelos da primeira fase serão únicos e os mandos vão ser definidos por sorteio.
Galvez
O Galvez, vice-campeão acreano, deve enfrentar o Guaporé, de Rondônia.
“Teremos um adversário difícil. Trabalhei com o professor Márcio Parreiras(técnico do Guaporé) e a equipe tem jogadores de qualidade”, avaliou o treinador do Galvez, Maurício Carneiro.
Vasco
O Vasco, 3º colocado no Estadual de 2025, terá como adversário Velo Clube ou Primavera, ambos de São Paulo.
“Vamos enfrentar um adversário bem complicado. Sabemos da força do futebol paulista, mas temos uma equipe forte e o trabalho vem sendo bem desenvolvido”, declarou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.
Cotidiano
Rio Branco e Humaitá disputam amistoso na reta final de preparação
Rio Branco e Humaitá se enfrentam nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no Tonicão, em um jogo amistoso na reta final de preparação visando o Campeonato Estadual.
Rio Branco
O técnico Ulisses Torres deve improvisar o atacante Jefferson na lateral direita, mas a confirmação vai ocorrer somente antes da movimentação.
“Esse é um treinamento muito importante. Estamos montando a equipe para a estreia”, disse Ulisses Torres.
Humaitá
Depois de uma campanha abaixo no Estadual de 2025, a diretoria do Humaitá montou um elenco com peças novas e a meta é retomar o protagonismo na competição.
Cotidiano
Galvez enfrenta o Falcon na despedida da Copa São Paulo
O Galvez enfrenta o Falcon, de Sergipe, nesta quinta, 8, a partir das 17h15(hora Acre), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de 2026. Sem chances de classificação, as duas equipes fazem a despedida do torneio.
Time modificado
O técnico Eriano Santos vai montar uma equipe com os garotos mais novos.
“A ideia é colocar todos para jogar e criar oportunidades. Queríamos chegar nesta partida em uma outra condição, mas não foi possível”, comentou o treinador.
Campanha abaixo
O Galvez viajou para disputa do torneio com o objetivo de passar de fase. A derrota diante do Votuporanguense por 2 a 1, na estreia, diminuiu as chances de classificação e a goleada contra o Grêmio, pois fim ao sonho do Imperador.
