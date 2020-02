O próprio vereador Rosildo (PT), diz que não senta nessa mesa em que Aldemir estiver, no que pese o seu interesse em apoiar Leila Galvão.

Com Blog do Evandro Cordeiro

A ex-deputada estadual Leila Galvão, que deve deixar o PT para disputar a prefeitura de Brasiléia pelo MDB, só não teria decolado sua candidatura, ainda, por causa de um empecilho dentro do próprio MDB, a indesejável presença do ex-prefeito Aldemir Lopes na engenharia política no município.

É que o ex-prefeito e presidente de honra do MDB, Aldemir Lopes, apesar de exímio articulador político, afasta muita gente, segundo o vereador Rosildo Freitas, do PT. O próprio diz que não senta nessa mesa em que Aldemir estiver, no que pese o seu interesse em apoiar Leila Galvão.

Ele mesmo informa que outras pessoas também pensam como ele. Leila, que já foi prefeita de Brasiléia duas vezes, fazendo ótima gestão, tem outro obstáculo, a popularidade da atual prefeita, Fernanda Hassem, do PT.

Mesmo assim, dizem fontes ao Blog do Evandro Cordeiro, que a movimentação dos Moreira, família hoje tem a vice-presidência no MDB/Brasiléia, e sonha com a cunhada Leila no partido, isso tem feito a prefeita Fernanda dormir pouco e andar mais.

