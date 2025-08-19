PRD e Solidariedade acertam federação partidária e definem apoio a Mailza Assis e Gladson Cameli no Acre

Acordo nacional entre as siglas garante chapa única no estado para governo e senado em 2026; diretórios acreanos impõem condição para apoio a eventual segundo senador

As executivas nacionais e estaduais do PRD (Partido Renovação Democrática) e do Solidariedade concluíram na semana passada, em São Paulo, as articulações para a criação de uma federação partidária entre as duas siglas. A aliança, que deverá ser mantida por pelo menos quatro anos, já define seu eixo político no Acre: apoio à vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) para o governo do estado e ao governador Gladson Cameli (PP) para o senado federal em 2026.

A condição para eventual apoio a um segundo candidato ao senado foi estabelecida de forma categórica pelos líderes estaduais. “Para que apoiemos um segundo nome ao Senado, este candidato terá que estar apoiando Mailza Assis para o Governo e Gladson Cameli para o Senado. Sem isso, não há conversa”, afirmou Pedro Valério, presidente regional do PRD, que participou do encontro ao lado do presidente regional do Solidariedade, deputado estadual Afonso Fernandes.

A estrutura de comando da federação no Acre ainda será definida. De acordo com o acordado nacionalmente, a presidência estadual caberia a um deputado federal, mas como nenhuma das siglas possui representante na Câmara Federal, a decisão ficará entre Valério e Fernandes. “Está tudo caminhando de forma convergente. Eu e o deputado Afonso Fernandes somos aliados de muitos anos”, assegurou Valério.

A federação nasce com expressiva bancada nacional de deputados federais, fortalecendo a base de apoio ao governo no Congresso e criando uma nova força política para as eleições de 2026.

