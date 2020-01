Os proprietários de veículos que têm placas com final 1 e 2 devem ficar atentos ao prazo para pagamento do Licenciamento 2020. A primeira parcela do IPVA ou o valor integral com 10% de desconto devem ser pagos até o dia 31 de janeiro, próxima sexta-feira.

De acordo com a Seguradora Líder, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) deve ser quitado nesta mesma data.

Para gerar o borderô de pagamento dos débitos, os proprietários podem acessar o site do Detran ou solicitar no atendimento na Unidade de Veículo do órgão, localizado na Avenida Nações Unidas, Nº 2710, ou na OCA, no centro da cidade.

Vale destacar que os documentos desses automóveis em que os números 1 e 2 aparecem como caractere final da placa, só vencem no dia 31 de março, porém se o proprietário deseja obter desconto de 10% ou parcelamento, deve efetuar o pagamento da primeira das três prestações, ou o valor integral, até o dia 31 deste mês.

“O licenciamento anual é um procedimento obrigatório realizado uma vez em todos os anos. O calendário com as datas para pagamento está disponível no site do Detran, explica o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte.

Veículo Licenciado

Para ter o veículo licenciado, os proprietários devem pagar as taxas de Licenciamento, IPVA e DPVAT. Além de quitar os débitos de multas já vencidas.

Somente após a quitação das três taxas e das multas vencidas, é emitido um novo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que atesta que o automóvel encontra-se em conformidade com a legislação e apto a circular.

