Prazo para inscrições no Bolsa Atleta 2025 termina hoje

Nesta quinta-feira 20, o Secretário de Saúde Francelio Barbosa e sua equipe esteve participando em Rio Branco, da abertura do acolhimento aos novos gestores municipais de saúde do Acre.

A iniciativa tem como objetivo dar as boas-vindas aos secretários municipais de saúde do estado, apresentar as ações de saúde pública em execução e promover a integração entre os novos gestores e as autoridades da área.

O evento conta com a participação de secretários e coordenadores municipais de saúde, representantes do Ministério da Saúde e outras autoridades, que se reúnem para discutir temas estratégicos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.

O encontro é uma oportunidade para alinhar as ações entre estado e municípios, além de capacitar os novos gestores para os desafios da gestão em saúde.

A iniciativa reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saúde pública, visando garantir o bem-estar e a qualidade de vida da população acreana.

