Prazo ampliado: criadores do Acre ganham mais tempo para dar apelido a zebuínos

Governo planeja diminuir velocidades urbanas para reduzir acidentes, com base em recomendações internacionais.

Por Lorena De Sousa – newsmotor

Em um esforço para aumentar a segurança no trânsito, o governo brasileiro está considerando diminuir as velocidades máximas nas vias urbanas. A proposta tem como base recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial, visando reduzir o número de acidentes.

Os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde são alarmantes: cerca de 12 mil brasileiros perdem a vida anualmente em acidentes causados pelo excesso de velocidade. Este cenário levou o governo a consultar a opinião pública sobre a atualização do Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano.

O documento é crucial para definir os limites de velocidade nas vias do país, uma questão que as autoridades nacionais consideram urgente. A redução proposta busca equilibrar segurança e mobilidade nas cidades brasileiras, sem comprometer significativamente o tempo das viagens.

Propostas de novos limites de velocidade

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) sugere limites padronizados de 30 km/h em áreas urbanas. Em vias que conectam bairros, os limites variariam entre 40 e 50 km/h.

Estudos indicam que, em cidades como Fortaleza, a redução de 60 km/h para 50 km/h em 2022 resultou em apenas seis segundos adicionais por quilômetro percorrido.

Além de minimizar o tempo de viagem, a diminuição das velocidades trouxe uma redução de 30% nos acidentes. Atropelamentos com vítimas caíram em até 63%, e a emissão de gás carbônico diminuiu em 7%. Tais resultados destacam os benefícios ambientais e de segurança.

Sugestões e impacto esperado

A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias propôs limites dinâmicos, ajustáveis por placas eletrônicas conforme condições de tráfego. A proposta inclui relacionar melhor a taxa de acidentes com os limites de velocidade locais.

O Ministério dos Transportes avaliará essas ideias para possível inclusão na próxima edição do guia.

As atuais velocidades máximas nas rodovias e estradas brasileiras são variadas: rodovias de pista dupla permitem 110 km/h para automóveis, enquanto estradas têm um limite de 60 km/h. As propostas visam alinhar esses números a padrões internacionais de segurança.

Com a possível implementação das novas diretrizes, espera-se uma significativa melhoria na segurança viária no Brasil. A expectativa é que a redução das velocidades contribua para um trânsito mais seguro e eficiente em todo o território nacional.

