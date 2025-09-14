Geral
Prazo ampliado: criadores do Acre ganham mais tempo para dar apelido a zebuínos
Por Wanglézio Braga
O Ministério da Agricultura e Pecuária decidiu ampliar por mais seis meses o prazo que permite aos criadores de zebu adicionar apelidos ou nomes comerciais a animais já registrados de forma definitiva. A medida atende a um pedido da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e busca dar mais flexibilidade na identificação dos animais, especialmente aqueles que ganham destaque em leilões e exposições.
Antes, a lei só permitia a inclusão de apelidos enquanto o animal tinha o registro de nascimento. Depois de emitido o registro definitivo, não havia mais como mudar. Agora, os criadores ganham essa chance extra para reforçar a identidade comercial dos exemplares sem alterar o nome oficial, já registrado desde o nascimento.
Para muitos pecuaristas, essa mudança ajuda principalmente na parte de vendas. “Com tantos animais nascidos todo ano, fica difícil apelidar todos. Mas quando se trata de um reprodutor que vai para central de sêmen ou um touro de leilão, o apelido facilita a divulgação e valoriza o animal”, explicou o gerente da EAO Agropecuária, Max Pereira.
Quem quiser incluir o apelido deve procurar a ABCZ pelos canais oficiais. A expectativa da entidade é de que muitos criadores aproveitem o novo prazo, já que a prática, além de aproximar os animais do público, pode trazer benefícios comerciais importantes para os rebanhos.

Velocidade máxima nas vias brasileiras pode ser reduzida; entenda a proposta
Governo planeja diminuir velocidades urbanas para reduzir acidentes, com base em recomendações internacionais.
Em um esforço para aumentar a segurança no trânsito, o governo brasileiro está considerando diminuir as velocidades máximas nas vias urbanas. A proposta tem como base recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial, visando reduzir o número de acidentes.
Os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde são alarmantes: cerca de 12 mil brasileiros perdem a vida anualmente em acidentes causados pelo excesso de velocidade. Este cenário levou o governo a consultar a opinião pública sobre a atualização do Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano.
O documento é crucial para definir os limites de velocidade nas vias do país, uma questão que as autoridades nacionais consideram urgente. A redução proposta busca equilibrar segurança e mobilidade nas cidades brasileiras, sem comprometer significativamente o tempo das viagens.
Propostas de novos limites de velocidade
A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) sugere limites padronizados de 30 km/h em áreas urbanas. Em vias que conectam bairros, os limites variariam entre 40 e 50 km/h.
Estudos indicam que, em cidades como Fortaleza, a redução de 60 km/h para 50 km/h em 2022 resultou em apenas seis segundos adicionais por quilômetro percorrido.
Além de minimizar o tempo de viagem, a diminuição das velocidades trouxe uma redução de 30% nos acidentes. Atropelamentos com vítimas caíram em até 63%, e a emissão de gás carbônico diminuiu em 7%. Tais resultados destacam os benefícios ambientais e de segurança.
Sugestões e impacto esperado
A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias propôs limites dinâmicos, ajustáveis por placas eletrônicas conforme condições de tráfego. A proposta inclui relacionar melhor a taxa de acidentes com os limites de velocidade locais.
O Ministério dos Transportes avaliará essas ideias para possível inclusão na próxima edição do guia.
As atuais velocidades máximas nas rodovias e estradas brasileiras são variadas: rodovias de pista dupla permitem 110 km/h para automóveis, enquanto estradas têm um limite de 60 km/h. As propostas visam alinhar esses números a padrões internacionais de segurança.
Com a possível implementação das novas diretrizes, espera-se uma significativa melhoria na segurança viária no Brasil. A expectativa é que a redução das velocidades contribua para um trânsito mais seguro e eficiente em todo o território nacional.

Condenação de operadora de plano de saúde é mantida por recusa em cobrir exame de paciente
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre considerou ilícita recusa em realizar o exame e também verificou que ocorreu danos morais diante da aflição do paciente fazendo acompanhamento de câncer
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de operadora de plano de saúde, que tinha se recusado a cobrir exame do consumidor. Dessa forma, a empresa deverá pagar R$ 4 mil de danos morais e realizar o referido ultrassom do paciente que precisava avaliar o grau de disseminação de câncer.
O relator do caso foi o desembargador Júnior Alberto. A partir das provas e elementos nos autos, o magistrado afirmou que a recusa da operadora foi errada, “(…) a negativa de cobertura mostrou-se abusiva e ilícita, devendo ser mantida a condenação da ré/apelante ao dever de custeio do exame objeto da lide”, escreveu em seu voto.
Já em relação a indenização por danos morais, o relator verificou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, por gerar aflição em pessoa realizando tratamento oncológico. “No que tange ao dano moral, a conduta da parte apelante ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A recusa em autorizar um exame crucial para o acompanhamento de uma doença grave como o câncer gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor, agravando o estado de vulnerabilidade psicológica do paciente”.
Voto do relator
Incialmente o caso foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. Mas, a empresa ré recorreu ao órgão Colegiado. Segundo argumentou a defesa, houve cerceamento da defesa. Mas, essa tese foi rejeitada.
Em seu voto, o magistrado explicou que o julgamento antecipado do caso não impediu a defesa de se manifestar. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento”.
Júnior Alberto também escreveu que “A recusa da parte apelante (operadora), ao se sobrepor à indicação médica, representa uma interferência indevida no ato médico e esvazia a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a de garantir a cobertura para as doenças listadas no pacto”.

Jovens ficam feridos após caminhonete capotar na BR-364
Os jovens Júnior Marciano e Railan Silva ficaram feridos na madrugada deste sábado (13), após a caminhonete em que estavam capotar no km 12 da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira.
Segundo informações, o veículo conduzido por Júnior foi fechado por um caminhão, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. A caminhonete saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira.
Júnior e Railan receberam ajuda de ocupantes de outra caminhonete que passava pelo local, sendo levados ao hospital de Manoel Urbano. Eles tiveram ferimentos leves e permanecem em observação médica na unidade mista do município.
