Prateleiras gigantes com produtos desabaram e atingiram clientes no supermercado Mix Mateus Atacarejo, na noite desta sexta-feira (2), na curva do 90, no bairro Vinhais, em São Luís. Por meio de uma rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), confirmou que até o momento uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.