Praça da Revolução em Rio Branco recebe toques finais para o Carnaval 2026

Festa terá programação de sexta (13) a terça (17), com shows, desfiles de blocos, concursos e atrações para crianças, idosos e pessoas com deficiência

A Prefeitura de Rio Branco está concluindo os preparativos na Praça da Revolução para o Carnaval Rio Branco Folia 2026, que começa nesta sexta-feira (13) e segue até terça-feira (17). Com o tema “Tradição e Alegria”, o evento é realizado em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e terá programação diversificada.

Na abertura, sexta-feira (13) a partir das 18h, haverá a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, além de shows com Álamo Kario e banda, DJ Júlio, Ferdiney Rios e Eduardo Casseb. No sábado (14), serão coroadas a Rainha Trans e a Rainha Gay, com apresentações do grupo Cobras Dance, Pegada de Luxo, Sandra Melo e Banda, Banda Mugs II e DJ Brayan.

O domingo (15) terá programação especial a partir das 16h, com Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes. À noite, ocorre o desfile do bloco Urubu Cheiroso, seguido de shows com Carlinhos Bahia e banda, Trio Furacão e atrações como HG Folia e DJs.

A festa também inclui concursos carnavalescos, DJs durante toda a programação e ações voltadas à inclusão. A estrutura está sendo montada para receber milhares de foliões durante os cinco dias de comemoração.

Estrutura e Atividades Gerais

O evento vai além dos shows, contando com uma estrutura completa na Praça da Revolução e uma programação diversificada:

Desfile de Blocos: Tradicional desfile carnavalesco.

Concursos: Além dos já citados (Rei Momo, Rainhas), há outros concursos carnavalescos.

Espaços Segmentados: Ações específicas para crianças, idosos e pessoas com deficiência (PcD).

Atrações Musicais Variadas: Mistura de bandas locais, artistas regionais e DJs, com estilos que vão do forró/piseiro à música eletrônica.

Segundo a organização, toda a ambientação do evento já está em fase de instalação, com foco em lazer, entretenimento e segurança para moradores e visitantes. O objetivo é consolidar o Carnaval de Rio Branco como uma das principais festas populares do estado.

O diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, destacou que a realização do evento é fruto de planejamento rigoroso e do envolvimento de todas as secretarias municipais.

“Todos nós, da prefeitura, estamos imbuídos do propósito de oferecer alegria, segurança e comodidade, valorizando tudo o que há de melhor na nossa cultura. Queremos um carnaval feito com muito amor para a população”, afirmou.

Além dos preparativos para a folia, outra notícia positiva anima a população: o nível do Rio Acre voltou a baixar e já está abaixo da cota de alerta. Com a normalização da situação, as famílias que estavam abrigadas no Parque de Exposições puderam retornar com segurança às suas casas, permitindo que os moradores se preparem para participar do Carnaval com tranquilidade.

O clima agora é de alegria, expectativa e celebração, com Rio Branco pronta para viver mais uma edição marcada por tradição, cultura e diversão.

“Rio Branco Folia, Tradição e Alegria”, últimos preparativos para o carnaval 2026:

A gestão municipal intensificou os trabalhos de organização e montagem da estrutura para receber os foliões com mais conforto e segurança neste ano de 2026. A orientação do prefeito Tião Bocalom é realizar um carnaval mais bonito, estruturado e atrativo, fortalecendo a tradição carnavalesca da capital acreana e valorizando a cultura local.

Veja fotos do carnaval de 2025:

Relacionado

Comentários