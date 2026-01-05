PR: tentativa de assalto a caminhão termina em acidente com 6 mortos

A tentativa de assalto a um caminhão terminou em um grave acidente, que deixou seis pessoas mortas e outras feridas, na madrugada desta segunda-feira (5/1), em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba (PR). A colisão aconteceu após a carreta ser abandonada pelos assaltantes, descer desgovernada de ré e tombar sobre a van.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van era ocupada por 21 passageiros que retornavam de um culto em São Paulo para o município de Campo Largo.

Até o momento, não há informações sobre o número exato de feridos.

Colisão

Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 3h45, no quilômetro 4,5 da rodovia, próximo à divisa com o estado de São Paulo. Todas as vítimas estavam na van.

Com o impacto, a carga de queijo da carreta ficou espalhada pela pista. Equipes da concessionária responsável pela rodovia atuam no local para atendimento da ocorrência e limpeza da via.

No sentido São Paulo, o tráfego foi normalizado. No sentido Curitiba, uma pista foi liberada e não há previsão para a liberação total da pista.

Tentativa de assalto

Segundo o motorista da carreta, ele trafegava no sentido São Paulo quando foi rendido pelos assaltantes, que chegaram em outro caminhão. Durante a abordagem, os criminosos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.

Em relato, o motorista informou que, durante a ação dos assaltantes, o sistema de bloqueio por satélite do veículo foi acionado, fazendo com que o caminhão parasse ainda no trecho de subida.

Com isso, os criminosos ficaram nervosos e exigiram que motorista fizesse o desbloqueio do dispositivo. Como o caminhoneiro não tinha acesso ao sistema, os suspeitos mandaram ele saltar do veículo, sem olhar pra trás. Depois, soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré pela rodovia e atingiu a van.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC-PR). O delegado responsável pelo caso disse que está em “diligências iniciais”.