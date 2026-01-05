Geral
PR: tentativa de assalto a caminhão termina em acidente com 6 mortos
A tentativa de assalto a um caminhão terminou em um grave acidente, que deixou seis pessoas mortas e outras feridas, na madrugada desta segunda-feira (5/1), em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba (PR). A colisão aconteceu após a carreta ser abandonada pelos assaltantes, descer desgovernada de ré e tombar sobre a van.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van era ocupada por 21 passageiros que retornavam de um culto em São Paulo para o município de Campo Largo.
Até o momento, não há informações sobre o número exato de feridos.
Colisão
- Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 3h45, no quilômetro 4,5 da rodovia, próximo à divisa com o estado de São Paulo. Todas as vítimas estavam na van.
- Com o impacto, a carga de queijo da carreta ficou espalhada pela pista. Equipes da concessionária responsável pela rodovia atuam no local para atendimento da ocorrência e limpeza da via.
- No sentido São Paulo, o tráfego foi normalizado. No sentido Curitiba, uma pista foi liberada e não há previsão para a liberação total da pista.
Tentativa de assalto
Segundo o motorista da carreta, ele trafegava no sentido São Paulo quando foi rendido pelos assaltantes, que chegaram em outro caminhão. Durante a abordagem, os criminosos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.
Em relato, o motorista informou que, durante a ação dos assaltantes, o sistema de bloqueio por satélite do veículo foi acionado, fazendo com que o caminhão parasse ainda no trecho de subida.
Com isso, os criminosos ficaram nervosos e exigiram que motorista fizesse o desbloqueio do dispositivo. Como o caminhoneiro não tinha acesso ao sistema, os suspeitos mandaram ele saltar do veículo, sem olhar pra trás. Depois, soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré pela rodovia e atingiu a van.
O caso será investigado pela Polícia Civil (PC-PR). O delegado responsável pelo caso disse que está em “diligências iniciais”.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Calendário 2026: veja feriados e pontos facultativos do ano
Mal acabou o recesso de fim de ano e o que o brasileiro mais quer saber é quando serão os feriados de 2026 para se programar para uma próxima pausa. “Calendário 2026”, “calendário janeiro 2026”, “férias” e “recesso forense” são alguns dos termos-tendência mais buscados na internet nesta segunda-feira (5/1), segundo o Google Trends — ferramenta gratuita do Google que mostra a popularidade de termos de pesquisa ao longo do tempo e por localização.
No penúltimo dia do ano passado, 3o de dezembro, o governo federal divulgou o calendário oficial deste ano no Diário Oficial da União (DOU), com 10 feriados nacionais. São nove datas de ponto facultativo, sendo três delas com expediente até as 13h ou 14h. Confira:
- Carnaval: 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feiras (ponto facultativo);
- Quarta-Feira de Cinzas: 18 de fevereiro (ponto facultativo até as 14h);
- Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa): 3 de abril (feriado nacional);
- 20 de abril, segunda-feira (ponto facultativo);
- Tiradentes: 21 de abril, terça-feira (feriado nacional);
- Dia Mundial do Trabalho: 1º de maio, sexta-feira (feriado nacional);
- Corpus Christi: 4 de junho, quinta-feira (ponto facultativo);
- 5 de junho, sexta-feira (ponto facultativo);
- Revolução Constitucionalista de 1932: 9 de julho, quinta-feira (feriado em São Paulo)
- Independência do Brasil: 7 de setembro, segunda-feira (feriado nacional);
- Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro, segunda-feira (feriado nacional);
- Dia do Servidor Público federal: 28 de outubro, quarta-feira (ponto facultativo);
- Finados: 2 de novembro, segunda-feira (feriado nacional);
- Proclamação da República: 15 de novembro, domingo (feriado nacional);
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20 de novembro, sexta-feira (feriado nacional);
- Véspera do Natal: 24 de dezembro, quinta-feira (ponto facultativo após as 13h);
- Natal: 25 de dezembro, sexta-feira (feriado nacional); e
- Véspera do Ano Novo: 31 de dezembro, quinta-feira (ponto facultativo após as 13h).
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Polícia Civil do Acre resgata vítima de violência doméstica em área ribeirinha de Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou no último domingo, 4, uma ação policial que resultou no resgate de uma vítima de violência doméstica no seringal Pacajá, localizado ao longo do Rio Tarauacá, em uma área inóspita, alagadiça e com acesso exclusivamente por via fluvial.
A ocorrência teve início após familiares da vítima registrarem um Boletim de Ocorrência, informando que passaram a receber áudios enviados pela mulher, nos quais ela pedia socorro e relatava estar sendo agredida pelo companheiro, em local de difícil acesso. Diante da gravidade da situação e do risco iminente à integridade física da vítima, a autoridade policial determinou, de imediato, a mobilização de uma equipe da Polícia Civil, com apoio logístico, para deslocamento até a localidade indicada, enfrentando grandes dificuldades de acesso.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava diversas lesões aparentes, especialmente na região do rosto, compatíveis com agressões físicas recentes. A vítima foi resgatada e conduzida em segurança até a Delegacia de Polícia de Tarauacá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis
Após o resgate, a mulher foi encaminhada para atendimento médico e para a realização do exame de corpo de delito. O suposto autor também foi localizado e apresentado à autoridade policial para os esclarecimentos necessários, conforme prevê a legislação vigente.
A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca a importância das denúncias, que são fundamentais para garantir a proteção das vítimas, especialmente em regiões de difícil acesso da zona rural.
Fonte: PCAC
Governo do Acre regulamenta transporte e escolta de presos em transferências intermunicipais
Nova resolução define regras para autorização, logística e atuação da Polícia Penal nas movimentações entre municípios
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira (5) a Resolução nº 57, que regulamenta as operações de transporte, custódia e escolta de presos em transferências intermunicipais no estado. A norma foi editada de forma conjunta pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e estabelece procedimentos mais detalhados para esse tipo de operação.
De acordo com o texto, toda movimentação intermunicipal de pessoas privadas de liberdade deverá ser previamente solicitada e autorizada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública. O transporte poderá ocorrer por via terrestre, aérea ou fluvial, conforme a necessidade do Sistema de Justiça Criminal e as condições logísticas envolvidas.
A execução das escoltas e do traslado dos presos ficará sob responsabilidade do Iapen, por meio da Polícia Penal, que conduzirá os custodiados até as unidades prisionais designadas. Já as transferências de presos das delegacias da Polícia Civil para os presídios somente ocorrerão quando houver determinação judicial para manutenção da prisão após a audiência de custódia.
A resolução também prevê que a Sejusp poderá prestar apoio logístico às operações, desde que haja disponibilidade de recursos e respeito ao planejamento definido pela Secretaria Adjunta da pasta, em articulação com o Iapen. O suporte é voltado, principalmente, para deslocamentos em locais de difícil acesso ou que apresentem risco potencial à segurança das equipes e dos custodiados.
As movimentações de presos dentro do mesmo município não são alcançadas pela nova norma e continuam seguindo os protocolos operacionais já adotados pelas forças policiais responsáveis. Nos demais casos, as escoltas deverão ser realizadas exclusivamente pela Polícia Penal, com eventual apoio logístico da Sejusp, quando solicitado e autorizado.
Outro ponto previsto na resolução é a capacitação contínua dos policiais penais. A Sejusp poderá promover cursos, treinamentos, palestras e outras atividades de aperfeiçoamento técnico-operacional, com o objetivo de qualificar e padronizar as ações de escolta e custódia em todo o estado.
